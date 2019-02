Kourtney Kardashian: Frech auf Instagram

Samstag, 2. Februar 2019 22:12 Uhr

Kourtney Kardashian lieferte am Freitag einem Follower, der ein Dessous-Foto des It-Girls kritisiert hatte, eine einfache und schlafgertige Antwort. Das Kardashian-Mäuschen hatte kürzlich ein Foto von sich auf ihrem Instagram-Account gepostet.

Offenbar sitzt sie auf dem Badezimmerboden, an eine Badewanne gelehnt, nur bekleidet mit BH und Slip. Unter das Foto schrieb sie: „Bis auf weiteres beschäftigt“.

Quelle: instagram.com



Gut gekontert

Der Beitrag erreichte am Freitag mehr als 1,8 Millionen Likes und wurde mit Kommentaren überflutet, darunter auch eines, das Kourtneys Aufmerksamkeit besonders auf sich zog. Ein User schrieb unter das sexy Foto: „Der schönste Geburtstagsgruß für Stormi“. Achtung, Ironie! Die Bemerkung zielte auf den Geburtstag ihrer kleinen Nichte Stormi Webster ab, die am Freitag ein Jahr alt geworden ist. Kourtney K. antwortete: „Sie hat noch keinen Instagram-Account, aber wenn du das hier liest Stormi: Happy Birthday zum ersten!“ Das nennt man wohl: Gut gekontert.

Am Freitag war der gesamte Kardashian-Klan natürlich damit beschäftigt, Stormies Geburtstag gebührend auf den sozialen Netzwerken zu zelebrieren. Ihre Mama (und Kourtneys Schwester) Kylie Jenner postete zu Ehren ihrer Tochter ein Foto auf Instagram, dass die zuckersüße Kleine strahlend lächelnd vor einem randvoll gefüllten Teddybären-Regal zeigt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kylie (@kyliejenner) am Feb 1, 2019 um 8:58 PST

„Ich kann mich so glücklich schätzen, ein so süßes, kluges und glückliches Baby zu haben. Das hätte ich mir nie erträumt Stormi. Ich wünschte, du könntest für immer so niedlich bleiben und dass ich dein ansteckendes Lächeln und dein Lachen für immer aufbewahren kann“, schrieb Jenner unter das Bild.

„Ich weiß, dass du dich an das erste Jahr deines Lebens nicht erinnern wirst, aber ich bete dafür, dass du nie aufhörst, deine Freude und dein Lachen mit der Welt zu teilen. Meine Liebe für dich wächst tausend Meilen pro Minute. Jeden Tag mit dir ist der beste Tag meines Lebens. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag mein Engel auf Erden“. Aaaw, da steigen uns doch glatt ein paar Tränchen in die Augen…