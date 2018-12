Kourtney Kardashian hat jetzt 70 Millionen Follower

Sonntag, 2. Dezember 2018 10:46 Uhr

Kourtney Kardashian feiert ihre Millionen Insta-Follower. Die 39-Jährige durfte sich nun über das Erreichen eines ganz besonderen Meilensteins freuen: Sie hat nun sage und schreibe 70 Millionen Follower auf Instagram und zelebrierte diese Neuigkeiten auf ganz besonders süße Weise.

Gemeinsam mit ihren berühmten Geschwistern gehört Kourtney Kardashian zu den beliebtesten Reality-Stars überhaupt. Mit ihrer Show ‚Keeping up with the Kardashians‘ feiern sie nicht nur als Fernsehstars große Erfolge, sondern sind auch in den sozialen Medien äußerst gefragt. In ihrer Instagram-Story feiert die dunkelhaarige Schönheit jubelnd ihren persönlichen Rekord.

Quelle: instagram.com

Rekord mit Video gefeiert

Außerdem enthüllte sie in dem Insta-Story-Clip, dass sich auch ihr Personal bei den Feierlichkeiten mit pink-verzierten Leckereien eingebracht hat: „Wie süß sind bitte meine Mädels, meine Assistentinnen? Sie haben mir das für meine 70 Millionen Fans besorgt“, strahlt die Social-Media-Queen und dankt dabei auch gleich ihren Anhängern.

Das Video zeigt nicht nur goldene Luftballons in Form der Zahl 70, sondern auch zahlreiche Donuts, die zusammen den Schriftzug „70 Millionen“ ergeben. Allerdings gesteht die dreifache Mutter auch direkt einen davon vernascht zu haben.