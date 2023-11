Stars Kourtney Kardashian: Heuchelei kommt ihr nicht in die Tüte

Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, and Kim Kardashian - Nov 2019 - CA -Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2023, 15:53 Uhr

Die Schwester von Khloe Kardashian hat eine klare Meinung zu Tristan Thompson.

Kourtney Kardashian hat eine klare Meinung zu Tristan Thompson und seinen Affären.

Die ‚Poosh‘-Gründerin will keine gute Miene mehr zum bösen Spiel machen, nachdem der NBA-Star ihre Schwester Khloe Kardashian in der Vergangenheit mehrfach betrogen hatte. Tristan und Khloe trennten sich noch bevor ihre heute fünfjährige Tochter True zur Welt kam, als bekannt wurde, dass der Basketballspieler fremdgegangen war. Später startete das Paar einen zweiten Versuch, doch ihre Beziehung scheiterte erneut. Grund für die Trennung war eine weitere Affäre des Profisportlers mit Maralee Nichols, die sogar von ihm schwanger wurde, als Khloe und Tristan gerade die Geburt ihres Sohnes Tatum (15 Monate) durch eine Leihmutter erwarteten.

Obwohl die Ex-Partner seitdem ein freundschaftliches Verhältnis pflegen und sich gemeinsam um ihren Nachwuchs kümmern, scheint Khloes Schwester Tristan für sein Fehlverhalten nicht so einfach vergeben zu wollen. In einer aktuellen Folge von ‚The Kardashians‘ erklärte Kourtney: „Tristan und ich haben einfach keine Verbindung und ich kann auch nicht so tun als ob.“ Später fragte sie den 32-Jährigen, wie er zu seinen Seitensprüngen stehe. Als dieser antwortete, dass er „angeekelt“ von seinem eigenen Verhalten sei, rief Kourtney wütend: „Warum hast du es dann nochmal gemacht?“ Tristans Besuch bei den Kardashians schien generell für Unbehagen zu sorgen. Auch Kylie Jenner erklärte in der neuen ‚The Kardashians‘-Episode, dass sie „nervös“ sei, wenn der NBA-Spieler vorbeikomme.