Kourtney Kardashian: Ist diese Freundschaft echt?

Kourtney Kardashian scheint eine neue beste Freundin zu haben. Auf Instagram hagelt es aber Kritik an dieser Verbindung ...

Seit einigen Wochen verbringen diese zwei Frauen extrem viel Zeit miteinander – Kourtney Karadashian (41) und der TikTok-Star Addison Rae (19) posten ständig gemeinsame Bilder auf Instagram.

Viele ihrer Fans wundern sich über diese Freundschaft, denn die Teenagerin und die dreifache Mutter haben auf den ersten Blick nur wenig überein.

21 Jahre Altersunterschied zu Addison Rae

Insbesondere weil die Ich-Darstellerinnen stolze 22 Jahre im Alter trennen. Kourtney Kardashian ist 41 Jahre alt und Addison Rae erst süße 19.

Ein Benutzer kommentierte ihr letztes gemeinsames Foto mit den Worten: „Diese Freundschaft ist mir immer noch unheimlich“ Während eine andere Person schrieb: „Sie ist 41 und hängt mit 19-Jährigen in Pools herum“.

Die älteste der Kardashian-Schwestern erwiderte nur trocken: „Hast du einen besseren Vorschlag? Ich bin offen für Ideen …“

So haben sie sich kennengelernt

Die Kritik an ihrer neuen Freundin scheint Kourtney Kardashian kalt zu lassen. Seit Juli sind sie und Addison Rae unzertrennlich. Aber wie haben die Frauen während der Corona-Pandemie überhaupt zueinandergefunden?

„Ich habe Kourtney durch unseren gemeinsamen Freund David Dobrik kennengelernt. Wir haben Mason überrascht, weil er meine Videos auf TikTok mochte“ verriet diese in einem Interview mit „The Tom Ward Show“.

„Ich bin irgendwie einfach geblieben und wir verstanden uns richtig gut. Wir fingen an, zusammen zu trainieren. Wir drehten ein Video für ihren YouTube-Channel zu Po-Workouts und solches Zeug.“

Seitdem verbrachte der Tik Tok-Star viel Zeit mit Kourtney Kardashian und ihren Kindern Mason (10), Penelope (8) und Reign (5).

Eine Dreiecks-Beziehung mit Scott Disick?

Viele fragen sich auch, in welcher Beziehung Scott Disick (37) und Addison Rae zueinander stehen. Anfang August sorgte eine Caption für einen kleinen Skandal.

Damals postete Kourtney Kardashian ein Bild von sich beim Tuscheln ihrer neuen BFF. Dazu schrieb sie: „Mit der Freundin meines Ehemanns beim Austauschen von Geschichten“.

Hat sich die Ich-Darstellerin nur einen kleinen Spaß erlaubt oder führen die drei Promis etwa eine Dreiecks-Beziehung?

Ist Kourtney Kardashian wieder schwanger?

Wahrscheinlich nicht. Aber falls doch, wird die gesamte Geschichte jetzt noch pikanter. Kourtney Kardashian erwartet nämlich gerüchteweise ihr viertes Kind von ihrem Ex Scott Disick.

Im neuen Trailer zur 20. Staffel von „Keeping Up With The Kardashians“ hört man, wie Kim Kardashian (39) sagt: „Scott meint: ‘Wir versuchen, ein viertes Kind zu bekommen’. Ist das euer Ernst? Ich will es wissen.“ Und auch ihre Mutter Kris (64) fragt: „Bist du schwanger?“

Ob die 41-Jährige wirklich schwanger ist, werden die Fans schon bald erfahren, denn so ein großer Bauch lässt sich nur schwer verstecken.