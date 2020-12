29.12.2020 23:10 Uhr

Kourtney Kardashian: Ist sie wieder schwanger?

Verrät sich Kourtney Kardashian mit diesem Post selbst? Fans sind sich sicher: Sie erwartet Baby Nummer 4!

Eigentlich hatte Kourtney Kardashian (41) nach ihren drei gemeinsamen Kindern mit Scott Disick (37) die Familienplanung abgeschlossen. Doch jetzt heizen verdächtige Fotos die Gerüchteküche um eine erneute Schwangerschaft an…

Kourtney postet heiße Bikini-Fotos

Zur Zeit ist Kourtney Kardashian im Familienurlaub in Cabo San Lucas, Mexico und genießt die warmen Temperaturen und die Sonne mit ihren Kids am Pool. Doch auch dahin nimmt sie ihre 105 Millionen Fans natürlich auf Instagram mit. In ihrem neuesten Post können ihre Follower jetzt den heißen Bikini-Body des „Keeping up with the Kardashians“-Stars bewundern.

„Will sie damit sagen, dass sie schwanger ist?“

Doch nicht alle Fans der 41-Jährigen bestaunen ihre Urlaubsbilder. Einigen fällt nämlich etwas ganz anderes ins Auge: eine leichte Wölbung an Kourtneys Bauch. Sie sind sich sicher, dass Kourtney erneut Schwanger sein muss. „Sieht noch jemand einen Babybauch oder bin ich verrückt?“ oder „Warte, will sie damit sagen, dass sie schwanger ist?“, lauten nur zwei der Kommentare unter dem Bild. Ein weiterer Nutzer schreibt sogar: „Baby 4.“

Echtes Baby oder Food-Baby?

Immer wieder wird die dreifache Mutter fälschlicherweise für Schwanger gehalten. Ob das auch dieses Mal der Fall ist? Wir geben zu: Eine kleine Wölbung ist auf den Schnappschüssen schon zu sehen, aber das kann natürlich auch am ganzen leckeren Weihnachtsessen an den Festtagen liegen. Wer hat nach der ganzen Schlemmerei nicht auch mal ein kleines Food-Baby?



Galerie

Ihr Weihnachtsoutfit hatte alles zu bieten

Zu Weihnachten wurde bei den Kardashians allerdings nicht nur leckeres Essen aufgetischt. Auch bei ihrem Outfit tischte die 41-Jährige auf. Geometrisches Muster, Federn, Glitzer und Schleifen – Kourtney Kardashians Weihnachts-Outfit hatte dieses Jahr alles zu bieten.

Zur rot-braun gemusterten Glitzerhose trug die älteste Schwester des Kardashian-Clans zu einem hautfarbenem Top mit Glitzer- und Schleifenverzierung inklusive seitlicher XXL-Schleife. Als wäre das noch nicht genug gab es noch schwarze lange Handschuhe mit Federsaum. Das Motto war bei ihr definitiv mehr ist mehr!

(AK)