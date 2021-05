Kourtney Kardashian: Keine Nanny hält es lange bei ihr aus

23.05.2021 19:17 Uhr

Verhält sich Kourtney Kardashian sogar gegenüber den Mitarbeiterinnen ihrer Schwestern wie ein Biest? Ein Streit mit Kim Kardashian eskalierte diese Woche.

Kourtney Kardashian (42) genießt seit Längerem den zweifelhaften Ruf eine sehr schwierige Arbeitgeberin zu sein. In einem neuen Streit zwischen ihr und ihrer Schwester Kim Kardashian (40) zu dem Thema gingen die TV-Persönlichkeiten an die Decke.

In der aktuellen Episode von „Keeping Up With The Kardashians“ erfahren die Zuschauer, warum sogar die Nanny von Kim Kardashian nie Nase gestrichen voll von der dreifachen Mutter hat.

„Degradierender“ Umgang mit den Nannys?

Es ist nicht immer einfach mit den Kardashians. Und gerade die Nanys von Kourtney sollen es sehr schwer haben. Als die Familie im Dezember 2020 einen gemeinsamen Familienurlaub in Idaho verbrachte, kam es aber anscheinend zu einem Eklat zwischen der Ältesten der Kardashian-Schwestern und Kims Nanny.

Darum ging es: Die Nanny soll Sohn Reign bei einer Autofahrt gesagt haben, dass es verboten sei während der Fahrt zu sprechen, sonst drohe einem eine Gefängnissprache. Wenig angetan von dieser manipulativen Erziehungsmethode, konfrontierte sie Mutter Kourtney im Restaurant mit der Sache, wobei diese sehr laut geworden sein soll.

Kim sagte in der neuen Folge von „KUWTK“ zu Kourtney, dass das Kindermädchen sich „erniedrigt und gedemütigt gefühlt“ habe, weil die Promi-Dame sie „in der Öffentlichkeit angeschrien“ hätte. Offenbar wurde die Nanny hysterisch. Sie packte weinend ihre Tasche, in der festen Überzeugung, dass sie im Begriff war, gefeuert zu werden.

Kourtney zeigt keine Reue

Kourtney Kardashian wollte von den Anschuldigungen nichts wissen. Sie antwortete nur empört: „Oh, mein Gott … sie lügt. … Es besteht nicht einmal eine einprozentige Chance, dass ich laut geworden bin. Sie war die, die laut geworden ist. … Ich musste ihr sagen, dass sie nicht so schreien soll.“

Welche Seite entspricht der Wahrheit. In Anbetracht von Kourtneys Vergangenheit mit Kindermädchen scheint die Geschichte der Nanny glaubwürdiger. Man erinnere sich daran, wie sie ihre Tochter verteidigte, nachdem diese einer Nanny einen dicken Kratzer im Gesicht verpasst hatte. Oder als sie fröhlich zugab, als Kind ihre eigenen Nannys geohrfeigt zu haben.

Kim Kardashian: „Du schaffst es nicht einmal eine Nanny zu halten“

Auch Kim Kardashian schlug sich auf die Seite der Nanny. Sie erinnerte ihre Schwester daran, dass sie den „Ruf hat, ihr Personal zu erniedrigen“.

Weiter stichelte die Unternehmerin weiter, dass sie es vorzieht, ihr eigenes Personal „für eine lange Zeit“ zu behalten. In einer klaren Anspielung auf Kourtneys frühere Kindermädchen, die wegen des Verhaltens ihrer Kinder kündigten, sagte sie: „Du schaffst es nicht einmal eine Nanny zu halten.“

Überall Probleme mit ihren Angestellten

Im Übrigen sind es nicht nur ihre Kindermädchen, die mit Kourtneys ruppiger Art nicht klar kommen. Auch in ihrem Unternehmen hängt die Stimmung schief. Erst im April sah man in einer Episode von „KUWTK“ wie die 42-Jährige Chefin keinerlei Verantwortung dafür übernahm, wie es den Menschen in ihrem Team geht.

Sie ließ sie beleidigt wissen: „Mein Gehirn muss sich auf wichtigere Dinge konzentrieren. Ich muss das große Ganze im Blick behalten. Ihr wisst, dass sich mein Kopf nicht mit kleinen Details beschäftigen kann, zum Beispiel darauf, welche Leute nicht miteinander auskommen. Ich kann das einfach nicht.“

Bei dieser Einstellung wundert es nicht, dass alle Mitarbeiter früher oder später einen Abgang machen.