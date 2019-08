Kourtney Kardashian kriegt Erziehungstipps vom Pfarrer

Die 40-Jährige Kourtney Kardashian hat die Kinder Mason (9), Penelope (7) und Reign (4) mit ihrem Ex-Freund Scott Disick und hat sich an ihre Pastoren Chad und Julia Veach gewendet, um ein paar Ratschläge zu erhalten, wie sie ihren christlichen Glauben in den Alltag ihrer Kinder integrieren kann.

Im Gespräch mit Chad und Julia in einem neuen Video für ihre Lifestyle-Marke Poosh, sagte der Reality TV-Star: „Wir haben immer Geschichten aus der Bibel gehört, während wir aufgewachsen sind. Mein Vater hat uns die Geschichten immer vorgelesen und wir haben dann während Autofahrten darüber geredet und Bibel-Songs gehört und wir waren in der Sonntagsschule, nicht jeden Sonntag, aber oft. Ich habe mich gefragt, ob ihr irgendwelche Tipps für meine Familie und mich habt.”

Kinder für die Religion gewinnen?

Chad hat ihr dann erklärt, die wichtigste Sache sei, tolle Eltern zu haben, die in der Lage sind, ihren Kindern den Glauben nahe zu bringen. Er erklärte der ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Darstellerin: „Man investiert so viel in seine Kinder und allein durch die Tatsache, dass du ihnen Religion nahe bringen willst, werden sie Glauben erfahren […].“