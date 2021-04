Kourtney Kardashian nerven die Gefühle ihrer Mitarbeiter

Kourtney Kardashian nerven die Gefühle ihrer Mitarbeiter

17.04.2021 09:21 Uhr

Eine gute Chefin hat ein offenes Ohr für die Probleme ihrer Mitarbeiter? Kourtney Kardashian hat darauf keinen Bock.

Man fragt sich, warum die Kardashian-Damen dieses Gespräch freiwillig im TV zeigen. Denn darin kommt Kourtney Kardashian (41) alles andere als gut weg. Sie blamiert sich als Mensch und als Chefin. Erfahrt hier, worum es genau geht.

Angespannte Stimmung

In der neusten Episode von „Keeping Up With The Kardashians“ lästerte Kourtney Kardashian mit ihrer Familie über ihre Mitarbeiter ab. Sie erzählte ihren Schwestern und Scott Disick (37) Folgendes:

„Ich habe heute zwei Stunden nur am Telefon verbracht. Ich habe alle Leute in meinem Team angerufen, um zu sehen, wie es bei ihnen läuft. Und dann haben die mich alle darüber zugequatscht, mit wem im Team sie gerade Streit haben.“

Wütend auf ihr Team

Um das Drama im Team zu beschwichtigen, fuhr die Ich-Darstellerin fort, hätte sie ein gemeinsames Treffen später in der Woche vorgeschlagen, um die Probleme direkt miteinander zu klären-

Ihr spontaner Vorschlag kam aber nicht sonderlich gut. Vor allem wegen seiner Kurzfristigkeit. Eine Mitarbeiterin kritisierte, dass sie mit drei Kindern und geschlossenen Schulen nicht mal eben zu einem Meeting fahren könnte. Man könnte meinen, dass die dreifache Mutter Kourtney dafür Verständnis aufbringt. Aber nein!

Kein Bock auf Drama

Wie man später in der Folge sah, fand das Meeting dann doch statt. Beim gemeinsamen Lunch machte die Unternehmerin ihren Angestellten folgende Ansage:

„Ich werde nie wieder ein Treffen dieser Art selbst organisieren. Das übernimmt ab jetzt meine Assistentin. Mein Gehirn muss sich auf wichtigere Dinge konzentrieren. Ich muss das große Ganze im Blick behalten. Ihr wisst, dass sich mein Kopf nicht mit kleinen Details beschäftigen kann, zum Beispiel darauf, welche Leute nicht miteinander auskommen. Ich kann das einfach nicht.“

Damit war für Kourtney die Sache erledigt. Wir fragen uns, was sich die Millionärin unter einer guten Chefin vorstellt? Natürlich ist es nicht ihre Aufgabe für ihre Mitarbeiter beste Freundin zu spielen. Aber als Teamleitung gehört es selbstverständlich zu ihrem Job ihr Team zu führen und Konflikte, die die Zusammenarbeit erschweren, möglichst zu klären.

Schwierig in der Zusammenarbeit

Wir wissen natürlich nicht, warum genau im Team von Kourtney Kardashian der Haussegen schiefhängt, aber ganz allgemein scheint die 41-Jährige nicht sonderlich kooperativ im Umgang zu sein.

Im Gespräch mit ‚The One‘ vom WSJ Magazine , plauderte Kris Jenner (65) aus, dass ihre Älteste Tochter sie quasi ständig als Managerin in den Wind schießen will: Sie antwortete auf Frage, ob eines ihrer Kinder sie jemals feuern wollte mit: „Kourtney wahrscheinlich drei oder vier Mal, und das ist nur ein Tag.“

Quelle: giphy.com