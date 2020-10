Kourtney Kardashian: Shitstorm wegen Unterstützung für Kanye West

17.10.2020 22:46 Uhr

Kourtney Kardashian erhielt diese Woche einige Gegenreaktionen, nachdem sie die aktuelle Präsidentschaftskampagne von Schwager Kanye West öffentlich mit einer "Vote Kanye" -Baseballkappe unterstützte.

Der Reality-Star teilte das Bild am Donnerstag in Verbindung mit einem Blogbeitrag über stilvolles „Voting Merchandise“ auf ihrer Website. Fans können im Moment diese Wahlkampf-Fashionartikel für 40 US-Dollar erwerben.

Kourtneys Follower finden die Lobbyarbeit für den umstrittenen Rapper, dessen Name in 12 Bundesstaaten auf den Stimmzetteln steht, äußerst bedenklich.

„Das ist so peinlich @kourtneykardash“, schrieb Social-Media-Star Tyler Oakley neben einem Screenshot der IG Story. „Unterstütz lieber Demokraten bei der Abstimmung, besonders in Swing-Staaten!!“ Als Swing States werden Bundesstaaten bezeichnet, bei denen das Wahlergebnis zwischen Republikanern und Demokraten auf der Kippe steht.

In der Zwischenzeit kritisierten auch andere den „Keeping Up With The Kardashians“-Star, weil sie angesichts ihrer großen Reichweite „unverantwortlich“ handele.

I had to check for myself ? I don’t care if this is a mistake or a joke. Your platform is too big for you to do anything irresponsible like this. Fix it @kourtneykardash and do NOT write in or vote for @kanyewest that is the stupidest thing I’ve ever heard ????? ?? pic.twitter.com/YxMhAognwA

— Kameron Michaels (@KameronMichaels) October 16, 2020