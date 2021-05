Kourtney Kardashian tätowiert Freund Travis Barker

Kourtney Kardashian kann offenbar passabel mit Tätowiernadeln umgehen. (wag/spot)

13.05.2021 10:59 Uhr

Travis Barker trägt den Namen seiner Freundin Kourtney Kardashian bereits auf der Brust. Nun stach sie ihm ein weiteres Liebes-Tattoo.

Für Travis Barker (45), Schlagzeuger der Punk-Band Blink-182, geht die Liebe zu Freundin Kourtney Kardashian (42) nicht nur sprichwörtlich „unter die Haut“. Seit Kurzem trägt er bereits den Namen seiner Angebeteten auf der Brust. Nun legte der Reality-TV-Star auch noch selbst Hand an und stach dem Musiker ein weiteres Liebes-Tattoo.

„Ich liebe dich“, ist seit Neuestem auf Barkers rechtem Unterarm zu lesen, wie ein Instagram-Post von Kardashian beweist. „Ich tätowiere“, kommentierte die 42-jährige dreifache Mutter mehrere Fotos und Videos, die die Entstehung des Schriftzugs dokumentieren. Barker selbst, der ebenfalls ein Foto seines neuen Tattoos in seiner Instagram-Story teilte, hinterließ unter dem Post seiner Partnerin die Worte „Frau mit vielen Talenten“.

„Kourtney“ ziert Travis Barkers Brust

Der am ganzen Körper tätowierte Punkrocker und das Mitglied des US-Reality-TV-Klans sind erst seit Januar offiziell ein Paar. Dennoch ziert Barkers Brust bereits der Name „Kourtney“ in Tattoo-Form. Den Fotobeweis lieferte Kardashian vergangenen Monat ebenfalls auf der Social-Media-Plattform Instagram.