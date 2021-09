Kourtney Kardashian & Travis Barker: Ex-Freund Scott Disick eifersüchtig

Kourtney Kardashian und Travis Barker: Ex-Freund Scott Disick eifersüchtig

01.09.2021 20:45 Uhr

Kourtney Kardashian schwebt mit Travis Barker gerade auf Wolke 7. Doch Ex-Freund Scott Disick gönnt ihr das Glück nicht! Der schreibt ihrem Ex auf Instagram peinliche Nachrichten, um sich gegen die Mutter seiner Kinder zu verbünden - und wird prompt bloßgestellt.

Eigentlich hat Kourtney Kardashian (42) sich ihr aktuelles Liebesglück mit Travis Barker (45) wirklich verdient. Die 3-fache Mutter hat ganz schön viel mit ihren Ex-Partnern Younes Bendjima (28) und Scott Disick, dem Vater ihrer Kinder, durchmachen müssen.

Und gerade der spielt den eifersüchtigen Gockel, obwohl der US-Reality-TV-Star gerade öffentlich mit seiner 20-jährigen Freundin herumturtelt. Irgendwie mickrig, oder?

Scott Disick blamiert sich mit Eifersucht

Was bewegt einen 38-jährigen Vater dreier Kinder dazu, dem Ex seiner „Baby-Momma“ zu schreiben? Scott Disick und der Ex von Kourtney Kardashian, Younes Bendjima, waren nie wirklich Freunde. Doch jetzt wo die angebliche Liebe seines Lebens – die er mehrmals betrogen hat – endlich glücklich ist, tobt der Vater vor Eifersucht, als er die neuen Liebes-Fotos des frisch verliebten Paares aus Italien sieht – und trifft eine ziemlich dumme Entscheidung.

Ex-Freund weist Scott in die Schranken

Er schreibt einfach mal der alten Flamme seiner eigenen Ex auf Instagram: „Hey, ist dieses Chick noch okay!??? Bruder, was ist das denn? Mitten in Italien.“ Mit dem Chick ist die Mutter seiner Kinder gemeint. Ganz schön respektvoll! Die Nachrichten von Scott hat Younes Bendjima öffentlich gemacht, inklusive seiner richtig coolen Antwort an den Familienvater: „Es kümmert mich nicht, solange sie glücklich ist. Außerdem bin ich nicht dein ‘Bro‘.“ Autsch, das hat gesessen.

Scott gönnt Kourtney ihr Glück nicht

Scotts Reaktion ist aus zwei Gründen richtig kindisch und erbärmlich: Erstens, hat er die Mutter seiner Kinder jahrelang betrogen, sie mit seiner Alkoholsucht fast in die Depression getrieben und zur Trennung gedrängt, und zweitens hat er immer wieder mindestens 15 Jahre jüngere Freundinnen am Start – so auch aktuell. Der fast 40-Jährige ist mit dem 19-jährigen Model Amelia Gray zusammen.

Dass er die Pärchenfotos mit seiner deutlich jüngeren Freundin publik macht, scheint den Star aus „Keeping up with the Kardashians“ gar nicht zu stören. Doppelmoral lässt grüßen.

Travis Barker hat für Scott nur ein müdes Lächeln übrig

Der coole Rocker der Band „Blink 182″ ist mit seinen 45 Jahren definitiv zu reif für den Kindergarten des vergrämten Ex-Freundes. Er reagiert nur mit einer sichtlich ironischen Instagram-Story auf die Peinlichkeiten des Reality-Tv-Stars: Ein lachendes Meme aus dem Evergreen „Godfellas“.

Mehr muss man zu dem Kindergarten auch nicht sagen. Travis hält sich mit öffentlichen Liebesbekundungen über Kourntey jedenfalls nicht zurück und bezeichnet sie weiterhin als „Liebe seines Lebens“. Hach, wenn das nicht romantisch ist…