Kourtney Kardashian und Meghan Fox: Sexy Kampagne!

23.09.2021 21:40 Uhr

Megan Fox und Kourtney Kardashian wurden – seit der Beziehung mit ihren jeweiligen Lovern Musikern Machine Gun Kelly und Travis Barker – oft zusammen gesichtet. Jetzt sind sie die neuesten Models für Kim Kardashians beliebte SKIMS-Lingerie- und Loungewear-Linie und machen mit den ersten Fotos der Kampagne das ganze Internet verrückt.

Langes dunkles Haar, einen Hammer-Body und einen Bad Boy im Bett: Nur einige der Gemeinsamkeiten der neuen Besties. Es ist also kein Wunder, dass sich die beiden so gut verstehen und aktuell das halbe Internet verrückt machen. Für die „Cotton Collection“ von Skims haben die zwei gemeinsam eine Kollektion geshootet.

Megan Fox & Kourtney Kardashian: Die neuen Besties am Promihimmel

Spätestens seit der MET-Gala ist ganz klar: Eine heißere Clique gab es noch nie! Gemeinsam mit ihren Männern Travis Barker und Machine Gun Kelly präsentieren sich die beiden Frauen von ihrer besten Seite.

Beide Paare fallen nicht nur durch ihre Optik auf, sondern vor allem durch die provokanten und sexy Posen. Außerdem wird deutlich, dass Fox und Kardashian nicht nur ein Faible für extrem knappe Outfits haben, sondern auch den gleichen Männergeschmack teilen: Tätowiert, rebellisch, groß und extrovertiert. Das Beuteschema der beiden decken ihre Lover perfekt ab.

Während sich Megan Fox (35) in den knappsten Outfits und mit Zungenküsse (der besonderen Art) an ihren Liebsten Machine Gun Kelly (31) schmiegt, zeigt sich auch Kourtney Kardashian (42) immer wieder verführerisch an der Seite von Travis Barker.

Bei diesen Bildern flippt ganz Instagram aus

Und jetzt sehen wir die beiden auch noch im Doppelpack: Für die neuen Kampagne der Shapewear Marke „Skims“ von Kourtneys Schwester Kim Kardashian (40), haben sich die beiden Mami’s zusammen ablichten lassen. Die Fotos hätten wohl nicht heißer sein können.

In der US-Weekly sagt Megan Fox: „Ich finde es toll, dass Skims wirklich versteht, was Frauen tragen wollen und dass sie sich sexy, selbstbewusst und selbstbestimmt fühlen wollen.“

Während die Fotos eigentlich die Cotton Collection von „Skims“ präsentieren sollten, verschiebt sich der Fokus ganz leicht. Kardashian selbst teilte auf Instagram auch ein paar heiße Fotos von dem Shooting und schreibt: „Äpfel oder Kirschen? Ich trage die Cotton Collection @skims“. Zu sehen sind die beiden in der aktuellen Kollektion, mit Früchten und Körperöl ausgestattet. Heiß!

Es dauerte natürlich nicht lange, bis Fans auch die Männer der beiden Frauen unter den Postings taggen und nach deren „Wohlergehen“ nach Sichtung dieser heißen Pics fragen. Auch die beiden Bad-Boys haben gerade ihre zweite gemeinsame Kollaboration „Born with Horns“ veröffentlicht.

Wie viel Sexiness die beiden Männer wohl verkraften?

Kourtney Kardashian: „Hier bin ich!“

Megan Fox gilt schon ewig als Sex-Symbol und absoluter Männerschwarm. Anders als Kourtney Kardashian: Die 3-fach Mutter trägt diesen Titel erst seit Kurzem. Lange Zeit hielt die Kardashian-Schwester sich eher im Hintergrund auf, kümmerte sich um Familie und Kinder und lies ihren erfolgsliebenden Schwestern den Vortritt.

Doch das hat jetzt wohl ein Ende: Nicht nur mit der Gründung ihrer Plattform Poosh (welche auf Instagram durch die Decke geht), sondern auch mit ihrer Beziehung zu Travis Barker, lenkt sie alle Blicke auf sich und macht deutlich: Hier bin ich!

Auch ihr neuer Glow steckt an. Selten hat man die 42-Jährige so strahlend und glücklich gesehen, wie an der Seite des Schlagzeugers.

Da stellt sich die Frage, wie wohl so ein Doppel-Date bei Kardashian und Fox aussieht? Es wird sicherlich nie langweilig! (DO)