Kourtney Kardashian und Travis Barker schon verlobt?

Kourtney Kardashian

15.07.2021 08:20 Uhr

Ich-Darstellerin Kourtney Kardashian und Schlagzeuger Travis Barker haben sich offenbar heimlich verlobt.

Das ging aber schnell: Die Reality-Darstellerin und der Blink-182-Drummer sind seit Anfang des Jahres zusammen und haben nun offenbar den nächsten Schritt gewagt.

Kourtney reiste mit ihrem Liebsten nach Las Vegas

Laut Berichten der amerikanischen Ausgabe der Zeitung „The Sun“ sollen sich Kourtney Kardashian und Travis Barker letztes Wochenende bei einem Trip nach Las Vegas verlobt haben. Die Hochzeit könnte bereits dieses Jahr erfolgen. „Ich glaube, dass Travis den Antrag seit Ewigkeiten geplant hat“, verrät ein Insider. „Sie wollen ihre eigene Familie zusammen starten – das ist die wichtigere Sache für sie, weil sie beide Kinder haben und sie wollen ihre zwei Familien zusammenbringen.“

Die Familienmitglieder und Freunde des Paares fachten die Spekulationen um eine Verlobung weiter an. Travis‘ 15-jährige Tochter Alabama postete ein Foto ihres Vaters mit Kourtney in ihrer Instagram-Story und schrieb: „Ich freue mich so sehr für euch.“

Verdächtige Hinweise

Kourtneys jüngere Schwester Khloé Kardashian wiederum schickte den Turteltauben einen Blumenstrauß – womöglich, um ihnen zur Verlobung zu gratulieren?

Auch Glen Coco, der Haarstylist des „Keeping Up With the Kardashians“-Stars, trug zu den Gerüchten bei, indem sie ein Foto des Paars in Las Vegas veröffentlichte und schrieb: „Jetzt verstehe ich, wieso Leute in Vegas heiraten. Es gibt nichts Besseres als Liebe und eine gute Zeit.“ (Bang)