25.01.2021 17:06 Uhr

Kourtney Kardashian und Travis Barker sollen ein Paar sein

Kourtney Kardashian und Blink-182-Drummer Travis Barker sollen ein Paar sein. Das behauptet zumindest ein Insider.

Sind Kourtney Kardashian (41, „Keeping Up with the Kardashians“) und der Musiker Travis Barker (45) mehr als nur Freunde? Zumindest hat ein angeblicher Insider dem US-Portal „Us Weekly“ verraten, dass die beiden fest zusammen sein sollen.

„Kourtney und Travis sind ein Paar“, heißt es. Sie seien schon länger eng befreundet, jetzt sollen sich der Reality-Star und der Drummer der Punk-Band Blink-182 aber schon seit „ein paar Monaten daten“, so die Quelle.

Erste Gerüchte um eine mögliche Beziehung der älteren Schwester von Kim Kardashian (40) und dem Musiker waren aufgekommen, als beide auf Instagram Fotos aus dem Haus von Kardashians Mutter Kris Jenner (65) in Palm Springs gepostet hatten. Auch ein älteres Instagram-Selfie der 41-Jährigen hatte Barker mit einer Rose kommentiert.

Kourtney Kardashian war bis zum Sommer 2015 mit dem Model und Reality-TV-Darsteller Scott Disick (37) liiert. Sie haben drei gemeinsame Kinder: Mason (11), Penelope (8) und Reign (6). Travis Barker bringt aus seiner Ehe (2004-2008) mit dem Model Shanna Moakler (45) zwei Kinder mit in die Beziehung. Sein Sohn Landon ist 17 Jahre alt. Seine Tochter Alabama ist 15.

(rto/spot)