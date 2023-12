Nach Geburt im November Kourtney Kardashian und Travis Barker teilen erste Baby-Fotos

Kourtney Kardashian und Travis Barker erhalten Glückwünsche für ihr neues Familienmitglied und begeistern die Fans mit privaten Bildern. (nah/spot)

SpotOn News | 23.12.2023, 10:46 Uhr

Der Start in das Familienleben könnte für Kourtney Kardashian und Travis Barker nicht schöner sein: Auf Instagram teilen sie private Bilder mit ihrem neugeborenen Sohn Rocky Thirteen.

Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (48) haben erste Bilder von ihrem Baby geteilt. Am Freitag veröffentlichten die glücklichen Eltern Fotos auf Instagram, darauf sind sie gemeinsam mit ihrem neugeborenen Sohn, Rocky Thirteen Barker, zu sehen.

Paar teilt intime Momente mit den Fans

In Schwarz gekleidet kuschelt das Paar mit seinem neuen Familienmitglied. Sie teilten ein gemeinsames Familienbild, aber auch ein Foto, auf dem der Reality-Star das Baby stillt. Die Bildunterschrift des Posts ist der Name des Kleinen, zu dem ein schwarzes Herz-Emoji hinzugefügt wurde.

Ihr Sohn wurde am 1.November in Los Angeles geboren. Die Eltern hielten das Baby in den ersten sieben Wochen komplett aus der Öffentlichkeit heraus, erst jetzt wagen sie den Schritt und präsentieren ihren kleinen Liebling stolz. Die Follower sind entzückt und heißen den Kleinen herzlich willkommen. Die Eltern werden ebenso beglückwünscht, unter den begeisterten Fans befinden sich auch viele bekannte Gesichter: "Ich freu mich so für euch", kommentiert Star-Ikone Paris Hilton (42). Das australische Model Emily Sears (38) schreibt: "Herzlichen Glückwunsch." Schauspielerin Alyssa Milano (51) fügt an: "Was für ein Geschenk! Glückwunsch!"

Beide sind bereits erfahren in ihrer Elternrolle

Aus seiner ersten Ehe mit Shanna Moakler (48) hat Travis Barker neben Tochter Alabama auch Sohn Landon (20). Für Kourtney Kardashian ist Rocky Thirteen das mittlerweile vierte Kind. Mit Ex-Partner Scott Disick (40) teilt sie die Kinder Mason (13), Penelope (11) und Reign (8).