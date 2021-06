Kourtney Kardashian verrät nun wahren Trennungsgrund von Scott Disick

17.06.2021 11:19 Uhr

Kourtney Kardashian hat den Grund ihrer Trennung offenbart. In ihrer Reality-Show "Keeping Up With the Kardashians" zeigt die berühmte Familie äußerst private Einblicke in ihr Leben.

Doch das hat auch seine Nachteile. Seit einigen Jahren ist Kourtney Kardashian mittlerweile von ihrem Ex-Freund Scott Disick getrennt. Als sie in der letzten Folge der Serie von Moderator Andy Cohen gefragt wird, ob ihre Beziehung abseits der Öffentlichkeit anders verlaufen wäre, antwortet Kardashian: „Wahrscheinlich schon.“

Der Suchtmittelmissbrauch war schuld

Und was war der Grund für die Trennung? Die dreifache Mutter in dem Interview: „Ich denke, der Suchtmittelmissbrauch war der Dealbreaker.“ Allerdings stört sich ihre Schwester Khloé daran, dass ihre älteste Schwester ein großes Geheimnis aus ihrem Liebesleben macht. Derzeit ist Kourtney mit Blink-182-Drummer Travis Barker liiert.

„Ich werde sagen, dass Kim und ich sehr offen darüber geredet haben und wir haben das Gefühl, dass wir so viel geben und andere ihren Teil des Deals nicht einhalten“, klagte Khloé in einem Clip für die ‚KUWTK‘-Reunion.

Hinter den Kulissen gibt es Beef

„Wenn andere Leute etwas durchmachen und sich dazu entscheiden, es nicht zu teilen, dann ist es möglicherweise unfair. Aber wenn wirklich nichts im Leben von jemandem passiert, was sollen sie dann teilen?“

Dabei hätten Kourtney und ihr Ex-Partner Scott Disick die Serie zu Beginn noch dominiert. „Ich glaube, Kourt hat daraus gelernt, wie sehr sich die Öffentlichkeit in ihre Beziehung mit Scott eingemischt hat. Es führte dazu, dass sie nichts über künftige Beziehungen teilen wollte“, schilderte Khloé. (Bang)