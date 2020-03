Kourtney und Kim Kardashian: Hier prügeln sie sich!

Wer sich in den letzten Wochen wunderte, dass das Verhältnis zwischen Kourtney Kardashian und ihrer Schwester Kim irgendwie angespannt wirkte, der bekommt jetzt die Bestätigung!

Im Trailer zur 18. Staffel von „Keeping Up With The Kardashians“ knallt es nämlich mächtig zwischen den beiden. So sehr, dass es offenbar in einer handfesten Prügelei zwischen ihnen endet. Besonders Kim verliert komplett die Beherrschung, geht auf ihre Schwester mit den hasserfüllten Worten: „Ich werde dich f***en, du blöde Schlampe!“ los.

„Passiv-aggressive Mobber“ – Kourtney gefällt das

Schwester Khloe Kardashian muss letztendlich dazwischen gehen, um die beiden Streithühner auseinanderzubringen.

Das Ganze scheint an Kourtney auch noch immer zu nagen. Das lässt zumindest ihr Verhalten in den sozialen Netzwerken vermuten. Die 40-Jährige hat ihren Schwestern nach der explosiven Schlägerei jetzt einen kleinen Seitenhieb verpasst. Der Reality-Star hat einen Tweet geliked, in dem ihre Geschwister als „passiv aggressive Mobber“ gebrandmarkt werden. Scheint, als würde sie das auch so sehen…