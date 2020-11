12.11.2020 14:01 Uhr

KP1, 2 oder 3: Wie werde ich zur Kontaktperson und was bedeutet das?

Immer mehr Menschen werden während der Corona-Pandemie in Deutschland als Kontaktperson klassifiziert. Doch was bedeutet das im Kern? Und wann bin ich KP1, KP2 oder KP3?

Die Corona-Pandemie nimmt immer weiter Fahrt auf, auch wenn es nach dem „Lockdown light“ erste, zarte Anzeichen einer leicht abflachenden Kurve des Anstiegs gibt. Dennoch werden von Tag zu Tag mehr Menschen in Deutschland zu einer offiziellen Kontaktperson eines mit Corona infizierten Menschen. Doch was ist der Unterschied zwischen KP1, KP2 und sogar KP3? Und was bedeutet das im Einzelnen?

Kontaktperson 1

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat insgesamt drei unterschiedliche Kategorien in seinen Richtlinien definiert. Die wohl wichtigste Gruppierung ist dabei ganz klar die Kontaktperson 1. Darunter versteht man einen Menschen, der mindestens 15 Minuten mit einem nachweislich Corona-Infizierten in engem Kontakt stand. Auch wer sich mindestens 30 Minuten mit einem positiv Getesteten in einem Raum ohne ausreichende Belüftung befand, wird hier hinzugezählt.

Diese Menschen werden in aller Regel entweder vom Gesundheitsamt oder der Corona-App gewarnt. Sie müssen sich anschließend sofort in eine 14-tägige Quarantäne begeben und sollten sich auch umgehend einem Corona-Test unterziehen. Außerdem wird oftmals von Seiten der Behörden das Führen eines Gesundheitsbuchs angeordnet, um frühestmöglich jegliche Symptome erkennen zu können.

Hierzu gibt es aber keinen Automatismus, die Gesundheitsämter handeln in Einzelfällen auch entgegen dieser Vorgaben, zum Beispiel wenn eine KP1 bereits selbst an Covid-19 litt. Wichtig zu wissen: Ist ein Familienmitglied eine offizielle Kontaktperson 1, gilt dies erstmal nicht für Ehepartner oder Kinder. Denn: KP1 ist ja offiziell nicht infiziert, sondern hatte nur Kontakt zu einem Infizierten. Alle im Haushalt lebenden Personen müssen also vorerst nicht in Quarantäne, solange eine Corona-Infektion nicht nachgewiesen wurde oder keine Symptome auftreten sollten.

Kontaktperson 2

Unter einer Kontaktperson 2 versteht man hingegen eine Person, die weniger als 15 Minuten direkten Kontakt zu einer infizierten Person hatte oder in großem Abstand weniger als 30 Minuten in einem schlecht gelüfteten Raum denjenigen traf. Dies gilt auch für ein Treffen mit einem Corona-Positiven mit Maske und Abstand. Das Ansteckungsrisiko gilt hier jedoch als eher gering. Die Behörden empfehlen hier weder einen Corona-Test noch eine Quarantäne, sondern lediglich eine Minimierung sämtlicher Kontakte für 14 Tage.

Kontaktperson 3

Die Klassifizierung als Kontaktperson 3 ist ausschließlich für medizinisches Personal interessant und somit für die breite Bevölkerung vollkommen irrelevant. Dabei werden lediglich Pfleger oder Ärzte mit einer besonderen Sensibilisierung und bestimmten Verhaltensregeln gewarnt, die eng mit Infizierten Personen zusammenarbeiten, in aller Regel aber ausreichende Schutzkleidung tragen.

(dr/spot)