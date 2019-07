Kraftklub: Felix Krummer kündigt Soloalbum an

Dienstag, 23. Juli 2019 15:49 Uhr

Kraftklub-Frontmann Felix Brummer alias Felix Kummer (30) geht solo an den Start und auch hier wird das „K“ großgeschrieben: Kummer nennt er sich. Nach der ersten Single „9010“ kündigt Kummer nun auch sein erstes Soloalbum „KIOX“ an, das Mitte Oktober auf den Markt kommen soll.

Dafür hat sich der Gute etwas ganz besonderes überlegt: Das Album wird es auf CD und Vinyl ausschließlich an einem Wochenende in dem extra entstandenen Plattenladen „KIOX“ in seiner Heimatstadt Chemnitz zu kaufen geben.

„Ich hab drei Jahre an diesem Album geschrieben,“ verrät Kummer. „Irgendwie wollte ich bis zum Ende dabei bleiben und den Vertrieb nicht einfach abgeben. Deshalb wird es die Platte nirgendwo sonst zu kaufen geben, als in meinem eigenen Laden!“

Nur ein Wochenende

Kummer weiter: „Am 11. Oktober ist große Eröffnung! Allerdings geht der Mietvertrag für die Räume nur bis zum 13.10., danach schließt KIOX Tonträger. Anders gesagt: Der Laden hat genau EIN Wochenende im Oktober auf. Drei Tage lang, vom 11. bis 13.10.“

Quelle: instagram.com

Bleibt noch die Frage, was es mit dem kryptischen Albumtitel auf sich hat. „‚KIOX‘ ist der Ort, an dem ich große Teile meiner Kindheit verbracht habe und zum ersten Mal bewusst mit Musik in Berührung kam: der frühere Plattenladen meines Vaters.“

Bereits vor drei Wochen ist mit „9010“ die erste Single des „KIOX“ Albums erschienen. Wie in der Vergangenheit bereits häufiger, beschäftigt sich Felix auch solo mit seiner Heimatstadt Chemnitz sowie seinem Leben und Aufwachsen in der sächsischen Provinz, die im letzen Jahr so viele gute wie schlechte Schlagzeilen produziert hat. „9010“ ist die alte Postleitzahl von Karl-Marx-Stadt, in der Felix sehr persönlich von Erfahrungen berichtet, die er im Laufe seiner Kindheit und Jugend gemacht hat.