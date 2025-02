Trendet auf TikTok und in den Charts Riesenerfolg mit neuem Album: Das steckt hinter dem Phänomen Bad Bunny Bad Bunny hat mit seinem neuen Album „DtMF“ eine Liebeserklärung an seine Heimat Puerto Rico geschaffen. Die Platte geht derzeit weltweit durch die Decke – trotz eines für die Charts ungewöhnlichen Genres. Was steckt hinter dem Phänomen Bad Bunny?