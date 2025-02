Nach schwierigen Tagen Krebserkrankung: „Full House“-Star Dave Coulier „auf seiner Reise“

Dave Coulier hat im vergangenen Jahr erfahren, dass er Lymphknotenkrebs hat. (wue/spot)

SpotOn News | 08.02.2025, 21:51 Uhr

Dave Couliers gute "Full House"-Kollegin Candace Cameron Bure erzählt, wie es dem an Lymphknotenkrebs erkrankten Schauspieler gehen soll.

Der Schauspieler und Komiker Dave Coulier (65) hat 2024 die Diagnose Non-Hodgkin-Lymphom bekommen, er leidet an Lymphknotenkrebs. Bekannt wurde er vor allem in den 1980ern und 1990ern als einer der Hauptdarsteller der Sitcom "Full House". Eine Kollegin von damals, Candace Cameron Bure (48), hat noch heute viel Kontakt mit Coulier und berichtet jetzt davon, wie es ihm geht.

"Und man sagt den Leuten, wie sehr man sie liebt"

"Ich spreche viel mit Dave, und er ist immer noch auf seiner Reise und es geht ihm gut", erzählt Cameron Bure dem US-Magazin "People". "Wir werden also in den nächsten Monaten, wenn die Chemotherapie zu Ende ist, sehen, wie es ihm geht." Die Schauspielerin ruft Coulier häufig an, sie lachen viel zusammen oder sprechen über die gemeinsame Arbeit an der Sitcom. Viel mehr könne man nicht unternehmen: "Und man sagt den Leuten, wie sehr man sie liebt, dafür sind Freunde da. Man ist einfach für die Leute da, sei es, um ein offenes Ohr zu haben oder ihnen Trost und Ermutigung zu spenden."

Im Januar hatte der Schauspieler über seine Behandlung und die vielen Nebenwirkungen, die damit einhergehen, gesprochen. "Ich fühle mich gut. Mein Haar ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht nachgewachsen", scherzte der Schauspieler im Podcast "Full House Rewind". Im kalten Michigan sei ihm bewusst geworden, wie sehr Haare einen wärmen. "Es wird schön sein, wieder Haare zu haben", sagte er. "Die Nebenwirkungen [der Behandlung] haben Nebenwirkungen – und dann nimmt man ein Medikament, um dem entgegenzuwirken und dies und das."

Doch die Behandlung ist schwierig. "Er hat ein paar wirklich harte Tage, und mit zunehmender Dauer der Chemotherapie wird es immer schwieriger", hatte seine Ehefrau Melissa noch im Januar erzählt. Coulier bleibe aber positiv gestimmt, was für den Kampf gegen die Erkrankung wichtig sei. Im November 2024 hatte Coulier seine Erkrankung öffentlich gemacht. Der Krebs befinde sich im dritten Stadium und sei "sehr aggressiv", sagte er im Gespräch mit "People". Zwei Wochen nach der Diagnose habe er mit der Chemotherapie begonnen und sich "präventiv" den Kopf rasiert.