"Endlich habe ich Hoffnung" Krebskranke Patrice Aminati: „Die Therapie schlägt an“

Moderator Daniel Aminati mit seiner Frau Patrice bei einem Auftritt. (hub/spot)

SpotOn News | 15.07.2024, 12:24 Uhr

Patrice Aminati hat im Kampf gegen ihre Krebserkrankung erfreuliche Nachrichten mit ihren Fans und Followern geteilt. "Endlich habe ich Hoffnung", schreibt sie in einem Beitrag.

Patrice Aminati (29) kämpft seit über einem Jahr gegen eine Krebserkrankung. Nun gibt sie sich in einem neuen Instagram-Beitrag zuversichtlich. Dort erklärt die Ehefrau von Moderator Daniel Aminati (50): "Ihr wisst, dass ich in vielen Organen Metastasen entwickelt habe… einige fühlbar, andere sind im CT sichtbar. Mein Körper ist eine Landkarte mit dunklen Punkten." Weiter berichtet sie über eine Hautmetastase am Bauch, "die ich fühlte, tasten und immer größer werden sah, deren wachsende Erhebung mir über Wochen den Angstschweiß ins Gesicht trieb". Dieses "Stück sichtbarer Feind" habe sie "mit aller Verzweiflung" rausschneiden lassen wollen.

"Der Weg ist noch lang…"

Aminati erklärte aber weiter: "Die Ärzte rieten mir von einer operativen Entfernung ab, denn sie sei, wenn die neue Therapie anschlagen sollte, ein guter Seismograph für einen Erfolg der Therapie." Jetzt sei die Hautmetastase am Bauch weg, freut sie sich. "Sie ist wirklich weg… ich kann es kaum glauben, und tue es doch – die Therapie schlägt an… Das neueste PET-MRT bestätigt das." Nicht wegzudiskutieren seien die Nebenwirkungen der Therapie – "liebe Auch-Betroffene, Ihr wisst genau, wovon ich spreche". Patrice Aminati fügte hinzu: "Der Weg ist noch lang… ich gehe den Weg weiter… aber endlich ist Licht am Horizont, endlich habe ich Hoffnung."

In dem Post dankt Patrice Aminati allen für die Unterstützung und schließt den Beitrag unter anderem mit den Worten: "An alle Betroffenen, alle Angehörigen … bleibt stark, seid mutig, haltet zusammen."

Daniel und Patrice Aminati sind seit zwei Jahren verheiratet

Daniel und Patrice Aminati lernten sich 2018 kennen und heirateten im April 2022. Im August 2022 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Im Frühjahr 2023 wurde bei Patrice Aminati Hautkrebs diagnostiziert. Im März 2024 machte das Paar öffentlich, dass sich Metastasen in der Lunge gebildet haben.