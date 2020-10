Krebskranker Jeff Bridges meldet sich aus dem Krankenhaus

30.10.2020 11:02 Uhr

Jeff Bridges hat seinen Fans versprochen, sie auf dem Laufenden zu halten - nun postete der krebskranke Schauspieler ein erstes Bild aus dem Krankenhaus.

Jeff Bridges (70) hat sich auf Twitter mit einem Bild aus dem Krankenhaus gemeldet. Vor wenigen Tagen hatte der Schauspieler bekannt gegeben, dass bei ihm ein Lymphom diagnostiziert wurde und er sich gegen die Krebserkrankung behandeln lasse. Der 70-Jährige bedankte sich nun bei Freunden und Fans für ihre Botschaften und teilte ein Foto von sich mit Krankenhaushemd und Infusion aus der Klinik. „Ich möchte euch allen dafür danken, dass ihr euch in dieser Zeit gemeldet habt. Es fühlt sich gut an, all die Genesungswünsche und Liebe zu bekommen!“, schrieb er dazu und verwies zudem auf seine Webseite.

I want to thank you all for reaching out during this time, it feels good getting all the well wishes and love! I’ll be sharing more updates on https://t.co/tndalVJNn0 pic.twitter.com/0hGh7gs1Dp

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 29, 2020