Krefelder Inferno: Laternenhersteller mit unverschämten Aufruf!

Nach dem schrecklichen Großbrand im Krefelder Zoo, der 30 Affen auf qualvolle Weise das Leben kostete, sorgt jetzt ein britischer Hersteller von Himmelslaternen für Empörung. Derartige Papierlaternen sind verantwortlich für das verheerende Feuer in der Silvesternacht. Die Tragödie hat offenbar weite Kreise in Europa gezogen und letztendlich auch England erreicht. Dort sind die Laternen erlaubt.

Nun nahm der Hersteller „Night Sky Lanterns“ das Unglück zum Anlass, um für seine angeblich sicheren Produkte zu werben. Das berichtet unter anderem das Branchenblatt „Werben & Verkaufen“. Auf unverschämte und sehr hämische Weise promotet sich das Unternehmen aus Großbritannien zu Ehren der mehr als 30 toten Tiere selbst – mit seiner angeblichen Sicherheitsgarantie.

We are deeply sad for the loss of over 30 animals / apes at #KrefeldZoo #RestInPeace

Lets lit 30 sky lanterns to remember this tragedy

Hopefully this will help reminding everyone the importance of choosing only sky lanterns made with high quality materialshttps://t.co/eZfDtvYEYN

— Night Sky Lanterns ® (@NightSkyLantern) January 2, 2020