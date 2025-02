Stars Kris Jenner kündigt Verkauf ihrer ikonischen Hidden Hills-Villa an

Kris Jenner attends The 2022 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.02.2025, 12:34 Uhr

Kris Jenner hat den Verkauf ihrer Villa in Hidden Hills angekündigt.

Die 69-jährige Medienmogulin machte sich einen Namen als die selbsternannte ‚Momager‘ der Kardashian-Familie in diesem Anwesen, das als primärer Drehort für ihre Show ‚Keeping Up With the Kardashians‘ diente. Nun setzt sie das riesige Anwesen mit sechs Schlafzimmern und acht Badezimmern für 13,5 Millionen Dollar auf den Markt.

Es gibt außerdem die Möglichkeit, das Haus für zusätzliche 400.000 Dollar voll möbliert zu kaufen, berichtet ‚The New York Times‘. Kris sagte der Zeitung in einer Erklärung: „Ich habe so viele unvergessliche Erinnerungen in diesem unglaublichen Zuhause mit meiner Familie geteilt und freue mich, zu sehen, dass ein neues Kapitel mit seinen nächsten Eigentümern beginnt.“

Das Haus in Kalifornien ist jedoch nicht mit dem separaten Grundstück zu verwechseln, das für Außenaufnahmen der Reality-Show der Kardashians genutzt wurde. Kris und Caitlyn Jenner (75) kauften das Haus 2010 für 4 Millionen Dollar, drei Jahre nach der Premiere von ‚Keeping Up With the Kardashians‘. Es wurde zu einem zentralen Punkt der Serie und Kris‘ Töchter Kendall Jenner und Kylie Jenner lebten als Teenager dort, während Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian und Rob Kardashian häufig zu Besuch kamen, nachdem sie ausgezogen waren.

Vor dem Verkauf des Hauses arbeitete Kris mit dem Promi-Interior-Designer Ryan Saghian zusammen, um die meisten Möbel mit Stücken des europäischen Luxusgroßhändlers Eichholtz zu ersetzen. Die Christie’s-Anzeige für das Haus beschreibt das Anwesen als „den Inbegriff von Luxus und Eleganz“ und hebt das mediterrane Design sowie den markanten schwarz-weißen Schachbrettboden in der großen Eingangshalle hervor.