27.10.2020 12:11 Uhr

Krise überstanden? Laura schenkt Pietro und Alessio besondere Ketten

Laura schenkt Pietro Lombardi und seinem Sohn Alessio zwei ganz besondere Ketten. Ist die "etwas schwierige Phase" des Paares überstanden?

Pietro Lombardi (28, „Kämpferherz“) hatte vor einigen Tagen in einer Instagram Story offenbart, dass er und seine Freundin Laura Maria derzeit eine „etwas schwierige Phase“ durchlaufen. Glaubt man den neuesten Stories der beiden, könnte diese nun überwunden sein. Denn offenbar hat Laura Maria dem Sänger und seinem Sohn Alessio (5) ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Beide haben je ein identisches Kettchen bekommen, der eine in Gold, der andere in Silber.

„Danke, Laura“

„Danke, Laura“ ist mit einem roten Herzchen auf dem Foto zu lesen, das Lombardi postete, und: „Die kleinen Dinge sind es, die das Leben ausmachen. Ein Lächeln, ein gutes Gespräch, eine Umarmung.“ Dieser Post tauchte auch in ihren Stories auf.

Doch damit nicht genug. Auf ihrem Account war zudem ein Händchenhalten-Foto zu sehen – zwar ohne Gesichter, doch das Notenschlüssel-Tattoo erinnert stark an jenes, das Lombardi trägt. In weiteren Stories gehen er und Alessio mit dem neuen gemeinsamen Hund Akira Gassi. Außerdem kündigt er neue Musik an – und wohl auch einen Umzug, denn „Endlich gefunden und geeignet. Mein absolutes Traumhaus“, war ebenfalls vor Kurzem in einer seiner Stories zu lesen.

Pietro Lombardi war von 2011 bis 2016 mit Sarah Lombardi (28, „Zoom“), vormals Sarah Engels, ein Paar; von 2013 bis 2019 waren sie verheiratet. Seit 2015 sind die beiden Eltern ihre Sohnes Alessio. Im September dieses Jahres machte er seine Beziehung mit Laura Maria via Instagram öffentlich.

(ili/spot)