Stars Kristen Bell hat ein „grundlegendes Vertrauen” in ihren Ehemann

18.02.2025

Kristen Bell glaubt, dass „grundlegendes Vertrauen“ der Schlüssel zu einer erfolgreichen Ehe ist.

Die 44-jährige Schauspielerin ist seit 2013 mit dem Schauspieler Dax Shepard (50) verheiratet und hat mit ihm die elfjährige Lincoln und die neunjährige Delta. Sie weiß, dass er am Ende immer nach Hause kommt, auch wenn er den Tag mit anderen am Set verbringt. Auf die Frage nach dem Erfolgsgeheimnis ihrer Beziehung antwortete sie ‚E! News‘: „Grundlegendes Vertrauen. Selbst wenn Dax bei der Arbeit mit der schönsten Person der Welt rummacht, weiß ich, dass er unserer Familie verpflichtet ist. Ich weiß, dass er nach Hause kommen wird. Ich weiß, dass er unsere Kinder liebt. Ich weiß, dass er danach strebt, ein großartiger Ehemann und Vater zu sein.“

Die ‚Nobody Wants This‘-Darstellerin fügte hinzu, dass es eine Zeit geben könnte, in der sie sich „wirklich nervös“ darüber fühlt, wie viel Zeit er mit jemandem verbringt, wenn er nicht zu Hause ist, aber sie ist zuversichtlich, dass sie in der Lage sein werden, die Dinge durch die „offene Kommunikation“ zu klären. Sie sagte: „Wir sind auch nur Menschen, oder? Es könnte also ein Tag kommen, an dem ich sage: ‚Ich bin wirklich nervös, dass du Zeit mit dieser Person verbringst‘. Und er könnte sagen: ‚Oh, okay, lass uns darüber reden. Was macht dich nervös? Was denkst du gerade?‘ Wir haben eine sehr offene Kommunikation.“