Stars Kristen Bell: Sie will nicht außerhalb von Los Angeles arbeiten

Screen Actors Guild Awards 2025 - Kristen Bell - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.06.2025, 14:00 Uhr

Kristen Bell weigert sich, außerhalb von Los Angeles zu arbeiten, weil sie „physisch nicht in der Welt agieren kann“, wenn sie nicht in der Lage ist, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen.

Die 44-jährige Schauspielerin ist Mutter von zwei Töchtern – Lincoln (12) und Delta (10) – mit ihrem Ehemann Dax Shepard und Kristen hat verraten, dass sie kein Schauspielprojekt annehmen wird, bei dem sie die Stadt verlassen muss, weil sie ihren Partner und ihre Kinder jeden Tag sehen muss.

In einem Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘ erklärte sie: „Ich kann physisch nicht in der Welt agieren, wenn ich nicht einen Teil des Morgens oder Abends mit meiner Familie verbringe. Ich bin so sehr in diesem Leben verwurzelt, und ich kann es am besten damit erklären, dass ich gerne Schauspielerin bin, aber ich liebe es, Kristen zu sein.“ Sie geht sogar so weit zu sagen, dass sie, wenn sie sich zwischen diesen beiden Seiten ihres Lebens entscheiden müsste, immer ihre Familie wählen würde: „Wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste, würde ich diese Karriere im Handumdrehen beenden.“

Kristen erklärte, dass sie die Entscheidung, nahe ihres Zuhauses zu bleiben, bereits nach Lincolns Geburt traf und seitdem an Projekten in LA festhält. Sie fügte hinzu: „Vor etwa 12 Jahren, weil meine Älteste 12 ist, dachte ich: ‚Was wäre, wenn ich einfach versuchen würde, zu sehen, ob ich einen Einfluss darauf habe, zu sagen, dass ich nicht mehr außerhalb von L.A. drehen werde?‘ Egal, wie gut der Regisseur ist oder wie gut das Drehbuch ist, ich werde es nicht machen.“ Ihrem Agenten sagte sie deshalb, ihr am besten gar keine Drehbücher und Projekte mehr vorzuschlagen, die Reisen beinhalten würden. „Also sagte ich: ‚Schick es mir nicht, wenn sie nicht in L.A. drehen oder wenn es nicht mehr früh genug in der Entwicklung ist, um sagen zu können: ‚Wir müssen in L.A. drehen.‘ Und ich hatte wirklich, wirklich Glück.“