Kristen Stewart als Lady Diana: Dreh in Deutschland abgeschlossen

02.04.2021 15:47 Uhr

Die deutschen Dreharbeiten zu "Spencer", der von einem Wochenende in Prinzessin Dianas Leben handelt, sind abgeschlossen und laufen zur Zeit in England weiter.

Als Lady Diana die Weihnachtsfeiertage mit der königlichen Familie auf dem Landsitz Sandringham in Norfolk verbringt, fasst sie den Entschluss, sich von Prinz Charles zu trennen.

Die Aufnahmen fanden in Berlin-Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Hessen statt, nach Ostern gehen die Dreharbeiten in England weiter. Gedreht werde noch am Karfreitag im Kaminzimmer und in der oberen Etage des neobarocken Schlosses Marquardt in Potsdam, heißt es Berichten zufolge. In dem Schloss wurden auch Szenen für Steven Spielbergs „Bridge of Spies“ und Musikvideos für Rammstein, Scooter und andere gedreht.

Deutscher Kinostart ist 2022, wenn sich Dianas Todestag zum 25. Mal jährt.

Darum geht’s in „Spencer“

Ein langes Wochenende im Dezember 1991: In der Ehe zwischen dem Prinzen und der Prinzessin von Wales herrscht seit Langem Eiszeit. Trotz der wilden Gerüchte über Affären und eine Scheidung wird für die Weihnachtsfeierlichkeiten auf dem königlichen Landsitz Sandringham ein Frieden verhängt. Es wird gegessen und getrunken, geschossen und gejagt.

Diana kennt das Spiel. Dieses Jahr wird es eine ganz andere Wendung nehmen.

Diese Stars spielen mit Kristen Stewart

Kristen Stewart (Personal Shopper, Clouds of Sils Maria- Die Wolken von Sils Maria) spielt Prinzessin Diana. Neben Stewart werden unter anderem der BAFTA-nominierte Timothy Spall (Mr. Turner – Meister des Lichts, The Party), die Oscar-nominierte Sally Hawkins (Shape of Water – Das Flüstern des Wassers, Paddington) und Sean Harris (Mission: Impossible – Fallout, Prometheus – Dunkle Zeichen) in weiteren Rollen zu sehen sein. Jack Farthing (Poldark, Love Wedding Repeat) spielt Prinz Charles.

Regie führt der chilenische Regisseur Pablo Larraín.