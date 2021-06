Kristen Stewart ganz besessen von Lady Diana

12.06.2021 20:00 Uhr

Kristen Stewart verrät, wie umfassend sie sich für die Rolle der Prinzessin Diana vorbereitete.

Die Schauspielerin wird in der Biografie „Spencer“ als Lady Diana zu sehen sein. Um sich auf den herausfordernden Part vorzubereiten, stürzte sich die 31-Jährige in eine ausführliche Recherche.

Kristen Stewart hat alles aufgesaugt

„Um ehrlich zu sein, habe ich sozusagen alles konsumiert, was es an Videos und Interviews zu konsumieren gibt. Ich habe alles angeschaut, das du anhören oder ansehen könntest. Ich schlafe sogar dazu ein“, offenbart Kristen Stewart.

Es sei eine „coole Erfahrung“ gewesen, die britische Ikone für ihre neue Rolle besser kennengelernt zu haben. „Sie bedeutet mir viel – aber es ist alles ziemlich neu für mich, weil ich aus LA stamme und nicht in England aufgewachsen bin“, gesteht Kristen gegenüber dem „OK!“-Magazin.

Keine Konkurrenz zu „The Crown“

„Davor war sie niemand, über den ich nachgedacht hätte, weil ich so weit weg von allem lebte. Jetzt kann ich nicht damit aufhören, über sie nachzudenken. Ich frage mich oft, was sie über die aktuellen Geschehnisse auf der Welt denken würde.“ Eine Konkurrenzsituation zur Serie „The Crown“, in der Dianas Geschichte ebenfalls inszeniert wird, sieht die Darstellerin aber nicht.

„Wir haben ziemliches Glück, weil es keine Überschneidungen gibt“, erklärt sie. „Ich spiele Diana zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem Leben. Ich spiele sie, wenn sie fast 30 ist und Emma [Corrin] spielte sie in einem deutlich jüngeren Alter.“ (Bang)