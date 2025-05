Film Kristen Stewart hat eine Forderung an Hollywoods Filmstudios

Kristen Stewart - April 2025 - Avalon - Sacramento Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.05.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin und Regisseurin wünscht sich, dass mehr Geschichten über Weiblichkeit erzählt werden.

Kristen Stewart wünscht sich mehr Geschichten mit Frauen im Mittelpunkt.

Die 35-jährige Schauspielerin und Filmemacherin hat mit dem biografischen Dramafilm ‚The Chronology of Water‘ ihr Regiedebüt gefeiert. In Zukunft würde Kristen gerne einige Änderungen in Hollywood sehen, beispielsweise sollten ihrer Meinung nach mehr Geschichten erzählt werden, die weibliche Erfahrungen ins Zentrum rücken. Während einer Podiumsdiskussion im ‚Deadline‘-Studio beim Filmfestival in Cannes erklärte sie: „Wir haben das Siegel gebrochen. Hoffentlich können wir überfluten und ins Sichtfeld strömen.“

Viel zu lange sei das Filmpublikum mit den immer gleichen Handlungssträngen konfrontiert worden. Über die Zukunft der Filmindustrie sagt Kristen: „Wir bekommen vorgefertigte Geschichten serviert und in den Mund gestopft. […] Die Bildsprache, die wir konsumieren, die Konversationen, die nicht erlaubt sind, der Fakt, dass wir anderen nicht sagen dürfen, wann wir bluten, als ob es ekelig wäre oder so.“

Dass sie auf Dauer lieber hinter der Kamera arbeiten würde, stand für die einstige ‚Twilight‘-Darstellerin übrigens schon früh fest. Sie erzählte vor einer Weile im Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘: „Obwohl ich immer schon wusste, dass ich auf einen Trigger dafür wartete, hatte ich ihn nicht gefunden, bis ‚The Chronology of Water‘ kam. Das war vor acht Jahren.“