Kristen Stewart: Ihr größter Fan sitzt in der Familie

Kristen Stewart ist ab und an ein wenig verlegen, wie stolz ihr Vater auf sie ist. Die Schauspielerin findet ihren Vater, Bühnenmanager und TV-Produzenten John Stewart „ziemlich großartig“, wünscht sich aber, er würde ein wenig „cooler“ werden, weil er über seine Tochter immer so ins Schwärmen gerät – wen auch immer er trifft.

„Mein Vater ist ziemlich großartig. Er hat viel Stolz und redet gerne darüber. Er ist ein geselliger Mensch. Er redet viel mit Menschen und oft geht es dabei um mich. Ich sage: ‚Papa, du musst cool bleiben, niemand kümmert sich so sehr wie du!‘ Ich habe das Gefühl, dass er manchmal Zeitschriften und anderes Zeug bei sich hat, es ist peinlich… Es ist süß … Ich bin wirklich glücklich, es nur eine ulkige Sache, zuzusehen, wie es passiert.“ Die 29-Jährige ist seit ihrem achten Lebensjahr auf den Leinwänden zu bewundern, feierte aber ihren Durchbruch als sie als Bella Swan in der Filmreihe ‚Twilight‘ zu sehen war.

Das war so einzigartig

Und Kristen – die neben ihrem damaligen (angeblichen) Freund Robert Pattinson in den Filmen zu sehen war – wird für die Vampir-Saga immer einen besonderen Platz in ihrem Herzen haben, weil es ein so einzigartiges Erlebnis war. Im Gespräch mit Jonathan Ross in dessen britischer Talkshow, erklärte sie weiter: „Wir waren wirklich jung, ich war 18 Jahre alt in diesem Film. Ich bin wirklich nostalgisch für diese Filme. Ich war noch nie so populär oder bekannt und jeder, der an dieser Erfahrung nicht beteiligt war, konnte sie nicht wirklich von innen nach außen verstehen. Das ist etwas, was wir alle haben.“