Stars Kristen Stewart und Dylan Meyer sind verheiratet!

Kristen Stewart - Los Angeles Premiere - Love Lies Bleeding - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.04.2025, 12:00 Uhr

Die Schauspielerin hat ihrer großen Liebe endlich das Jawort gegeben.

Kristen Stewart hat ihre langjährige Partnerin Dylan Meyer geheiratet.

Die ‚Twilight‘-Darstellerin und die 37-jährige Drehbuchautorin haben sich am Ostersonntag (20. April) im Garten ihres Anwesens in Los Angeles das Jawort gegeben. Die Feier fand im kleinen Kreise statt und Berichten zufolge waren nur enge Freunde und Familienmitglieder zur Zeremonie eingeladen. Wie unter anderem ‚TMZ‘ schreibt, hatte Kristen als Hochzeitsoutfit einen lässigen Zweiteiler gewählt, während Dylan in einer weißen Bluse und einem goldenen Rock vor den Altar trat. Auf Bildern ist außerdem zu sehen, wie Kristen ihrer neuen Ehefrau einen Ring an den Finger steckt und wie die Frischvermählten sich ihren ersten Kuss geben. Prominente Gäste der Hochzeit waren unter anderem Ashley Benson und ihr Ehemann Brandon Davis.

Kristen und Dylan hatten sich bereits am 15. April eine Hochzeitslizenz in Los Angeles abgeholt. Die Beziehung der beiden begann vor etwa zwei Jahren und über ihre Hochzeitspläne hatte Kristen vor einer Weile im Podcast ‚Not Skinny But Not Fat‘ verraten: „Wir sind beide sehr lässige Personen und haben diese schwungvolle Tradition eingehalten, indem wir sagten: ‚Heirate mich! Du, heirate mich!‘ Und dann planten wir einfach nie unsere Hochzeit, weil wir uns irgendwie dachten, dass es damit schon gegessen sei. Aber wir werden es machen. Ich glaube, wir haben einen sehr lockeren Plan, der zu uns passt.“