Kristen Stewart zeigt sich im fast perfekten Diana-Look

26.02.2021 16:47 Uhr

Kristen Stewart steht derzeit für "Spencer" vor der Kamera. Im Film verkörpert sie Prinzessin Diana - und trifft dabei deren Signature-Look fast perfekt.

Kristen Stewart (30, „Twilight – Biss zum Morgengrauen“) steht aktuell für den Film „Spencer“ vor der Kamera, in dem sie die Hauptrolle der verstorbenen Prinzessin Diana (1961-1997) übernimmt. Ein erstes Setbild, das im Januar veröffentlicht wurde, ließ bereits erahnen, dass Stewart die optische Verwandlung in die Königin der Herzen bestens gelingt. Neueste Fotos von den Dreharbeiten in Deutschland, die der britischen „Daily Mail“ vorliegen, bestätigen dies nun einmal mehr: Die Schauspielerin erinnert mit ihrem Look an einen bestimmten Auftritt der Prinzessin.

Am Set in Dülmen, Nordrhein-Westfalen, zeigte sich Stewart in einem klassischen Tweed-Blazer im Tartan-Stil, der in den Farben Rot, Grün und Blau für einen Hingucker-Moment sorgte. Prinzessin Diana trug bei einem Besuch in Portsmouth im Januar 1989 ein ähnliches Modell. Ebenso wie bei der Mutter von Prinz Harry (36) und Prinz William (38) lugte auch bei der Schauspielerin ein cremefarbenes Oberteil mit Rollkragen darunter hervor.

Ungewöhnliche Schuhwahl

Dazu trug der „Twilight“-Star einen schwarzen Bleistiftrock und eine schwarze Strumpfhose und komplettierte den Look mit einer dunklen Sonnenbrille. Ebenfalls nicht fehlen darf bei der Rolle die typische Diana-Föhnwelle. Nur ein Detail des Looks passte nicht recht ins Bild: Stewart trug zu ihrem eleganten Outfit schwarze Adidas-Sneaker. Ein Setfoto zeigt, dass dies womöglich praktische Gründe hatte: Die Schauspielerin musste sich hinters Steuer eines Cabrios setzen.

„Jackie“-Regisseur Pablo Larraín (44) setzt das „Spencer“-Drehbuch von Steven Knight (62) um, das schicksalhafte Weihnachtstage der Prinzessin auf dem Anwesen Sandringham in den Mittelpunkt stellt. Zum weiteren Cast zählen unter anderem Timothy Spall (63, „Verwünscht“), Sally Hawkins (44, „The Shape of Water“) und Sean Harris (55, „Mission: Impossible“).