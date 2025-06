Stars Kristin Cavallari hat keinen Cent nach ihre Scheidung bekommen

Kristin Cavallari - The Art of Elysium 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2025, 09:00 Uhr

Kristin Cavallari hat behauptet, dass sie nach der Scheidung „nie einen Cent“ von Jay Cutler bekommen hat.

Die Scheidung des 38-jährigen Reality-Stars von dem ehemaligen NFL-Quarterback wurde 2022 vollzogen – zwei Jahre nach der ersten Trennung – und sie wies Behauptungen zurück, dass sowohl sie als auch ihre Marke Uncommon James finanziell von der Trennung profitiert hätten.

In der neuesten Folge ihrer Serie ‚Honestly Cavallari: The Headline Tour‘ sagte Kristin: „Unsere Einnahmen belaufen sich auf fast 50 Millionen Dollar pro Jahr, aber da ich offensichtlich eine WAG war – Ehefrauen und Freundinnen von Sportlern, falls Sie das nicht wissen – sagen die Leute gerne, dass alles, was ich in meinem Leben habe, meinem Ex-Mann zu verdanken ist, und dass mein Ex-Mann Uncommon James finanziert hat. Aber ich bin bis heute zu 100 Prozent Eigentümerin, und ich habe nie eine Finanzierung von außen angenommen.“ Cavallari fügte hinzu: „Ich habe nie einen Penny von meinem Ex-Mann bekommen. Ich habe kein Geld aus unserer Scheidung bekommen, also lassen Sie uns das einfach klarstellen.“

Kristin gibt zu, dass sie es hasste, während ihrer Ehe mit dem ehemaligen Spieler der Chicago Bears als WAG – Abkürzung für Wives and Girlfriends also Ehefrauen und Freundinnen und bezeichnet die weiblichen Partner von prominenten Sportlern – bezeichnet edu werden. Im Gespräch mit Camille Kostek – die zuvor mit dem pensionierten New England Patriots-Star Rob Gronkowski zusammen war – sagte sie: „In der Gesellschaft muss man einen Mann haben. In der Welt der WAGs muss man einen Mann haben, aber man ist nur ein Armschmuck, und eigentlich hat man keine Identität.“