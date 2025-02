"Ihr Anteil muss gefeiert werden" Kristin Davis: Das sagt sie über ihre Beziehung zu Kim Cattrall

Kristin Davis möchte in ihrem SATC-Podcast ihre Seite der Geschichte erzählen. (rho/spot)

SpotOn News | 05.02.2025, 21:31 Uhr

Wut oder Abneigung klingen anders: In einem Interview über ihren neuen Podcast spricht Kristin Davis über das zerrüttete Verhältnis zu Kim Cattrall und schlägt versöhnliche Töne an.

Jetzt übernimmt sie den Job von Carrie Bradshaw als Kolumnistin und wird selbst zur Erzählerin: Kristin Davis (59) lässt im iHeartRadio-Podcast "Are You a Charlotte?" ihre Kultserie "Sex and the City" Folge für Folge Revue passieren. Im aktuellen "People"-Magazin hat sie über den Podcast und das Verhältnis zu Kim Cattrall (68) gesprochen, die den Cast verlassen hat.

Kurz vor den ersten Dreharbeiten zur Serie "Sex and the City", die 1998 Premiere feierte, trafen sich Davis und ihre Kolleginnen des Hauptcasts Sarah Jessica Parker (59), Cynthia Nixon (58) und Cattrall zum ersten Mal bei einer Leseprobe.

"Es gab eine seltsame Magie, die mit uns und unseren Figuren, aber auch mit uns und einander passierte", erinnert sich Davis. "Die Chemie ist etwas, das man nicht planen kann. Wir waren einfach so aufgeregt, dass wir vier Frauen zur Besetzung gehörten – das war wirklich etwas Unerhörtes – und dass wir in Manhattan sein und auf der Straße drehen würden."

"Ich möchte darüber sprechen, was wir vielleicht falsch gemacht haben"

Einige Jahre, nachdem die gefeierte Serie 2004 endete und nach zwei erfolgreichen Spin-off-Filmen (2008 und 2010), kam es allerdings zum Bruch zwischen Cattrall und ihren Set-Freundinnen. Auf die Frage nach dem Status ihrer Beziehung sagt die 59-Jährige: "Ich habe sie schon sehr lange nicht mehr gesehen. In meiner Wahrnehmung haben wir zusammen gearbeitet, wir haben diese unglaubliche Sache zusammen gemacht", bleibt sie zunächst diplomatisch, gesteht dann aber: "Ich mache diesen Podcast, um darüber zu sprechen, was jetzt anders ist, was wir vielleicht falsch gemacht haben." Was genau sie damit meint, lässt die Schauspielerin (noch) offen.

Aber die "SATC"-Darstellerin, die Charlotte York mimte, macht deutlich: "Ich möchte ihren Anteil an der Show feiern. Denn es ist ein riesiger, riesiger Teil. Er muss gefeiert, respektiert und hochgehalten werden. Das ist mein Ziel, und nicht, ein Drama zu schüren." Cattrall habe nach dem Ende der Serie und der Filme nämlich darum gebeten, "dass wir nicht mehr über sie sprechen. Das möchte ich ehren."