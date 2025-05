Stars Kristin Davis: Fashion-Tipps von Sarah Jessica Parker

Kristin Davis - October 2024 - Famous - Gods Love We Deliver Golden Heart Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2025, 16:00 Uhr

Die Darstellerin verriet, dass sie es nicht mag, nicht mit den modischen Entscheidungen ihres Co-Stars im Einklang zu sein.

Kristin Davis verriet, dass sie es nicht mag, nicht mit Sarah Jessica Parkers modischen Entscheidungen im Einklang zu sein.

Die 60-jährige Schauspielerin hat von ihrer ‚Sex and the City‘-Kollegin einige wichtige Lektionen gelernt, wenn es um Mode geht.

Davis erklärte, dass sie sich vor ihren Auftritten auf dem roten Teppich immer mit der Schauspielerin absprechen müsse. In der neuesten Folge ihres ‚Are You a Charlotte?‘-Podcasts erzählte Kristin: „Ich muss wissen, was Sarah Jessica zu unseren verschiedenen Events anzieht, denn sie könnte etwas tragen, das viel schicker ist, als ich es mir vorgestellt habe, und ich hasse es, nicht mit ihr im Einklang zu sein.“ Kristin, die in ‚Sex and the City‘ die Rolle der Charlotte York verkörperte, liebe es, sich für die Arbeit schick zu machen. Die Darstellerin fügte hinzu: „Ein Teil von mir denkt sich immer: ‚Oh mein Gott, warum muss ich mich die ganze Zeit so schick machen?‘ Aber andererseits macht es auch Spaß, sich schick zu machen.“ Der Star gab zuvor zu, von der ‚Sex and the City‘-Pilotsendung nicht beeindruckt gewesen zu sein.