Olympiasiegerin in der Schillerallee Kristina Vogel besucht „Unter uns“ für guten Zweck

Kristina Vogel in der Schillerallee. (mia/spot)

SpotOn News | 11.11.2024, 12:25 Uhr

Die Olympiasiegerin Kristina Vogel macht auf den anstehenden RTL-Spendenmarathon aufmerksam. Die ehemalige Bahnradsportlerin wird in einer Folge von "Unter uns" zu sehen sein.

Die zweifache Olympiasiegerin Kristina Vogel kommt in die Schillerallee. Wie RTL bekanntgibt, wird die ehemalige Bahnradsportlerin in Folge Nummer 7.501 am 18. November in der Serie "Unter uns" zu sehen sein.

Video News

Vogel wird sich ersten Informationen zufolge in der Folge selbst spielen. Demnach checkt sie für eine Nacht in die Pension Maybach ein und kommt mit Ute Huber (Isabell Hertel, 51) ins Gespräch. Dabei lobt sie das Engagement der Schillerallee und übergibt ihr als Dankeschön ein Spendenmarathon T-Shirt als kleines Geschenk.

Freude war "natürlich riesengroß" bei Vogel

Damit dient auch Vogels Besuch einem guten Zweck: Er soll auf den diesjährigen RTL-Spendenmarathon aufmerksam machen. Dass die Olympiasiegerin einen kleinen Cameo-Auftritt bei "Unter uns" hinlegen würde, war schnell klar, wie sie RTL sagte: "'Unter uns' gibt es schon, seitdem ich denken kann. Es ist absolut beeindruckend, dass eine Daily im Laufe der Jahre so mit der Zeit geht und sich stetig weiterentwickelt. Als man mir angeboten hatte, Teil der Schillerallee zu werden, war meine Freude natürlich riesengroß. Ich musste nicht weiter über meine Entscheidung nachdenken."

Beim Spendenmarathon werden die Zuschauer und Zuschauerinnen am 21. und 22. November dazu aufgerufen, für das Kinderhilfsprojekt "Atempause" zu spenden. Mit dem Geld sollen Ferienfreizeiten für schwerstbehinderte Kinder und deren Familien am Chiemsee finanziert werden. Vogel, die 2018 bei einem Trainingsunfall eine Querschnittslähmung erlitten hat, ist dieses Jahr unter anderem Schirmherrin verschiedener Inklusions-Projekte der "Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.".