Stars Dakota Johnson: Sandra Bullock hieß sie im ‚Club der Goldenen Himbeere‘ Willkommen Dakota Johnson verriet, dass ihr Sandra Bullock nach ihrer Rolle in ‚Madame Web‘ eine Sprachnachricht schickte, in der sie sie im „Club der Goldenen Himbeere“ willkommen hieß. Die ‚Fifty Shades of Grey‘-Darstellerin gewann am Anfang des Jahres bei den Goldene Himbeere-Awards die Trophäe für die schlechteste Schauspielerin für ihre Leistung in dem Superheldenfilm. Johnson habe […]