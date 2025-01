"Werde ich nie vergessen" König Frederik X. absolviert seine erste Neujahrsansprache Dänemarks König Frederik X. ist in die Fußstapfen seiner Mutter Margrethe getreten und hat sich erstmals am Silvesterabend an sein Volk gewandt. „Mary und ich hätten uns keinen besseren Start als Königspaar wünschen können“, betonte der Monarch.