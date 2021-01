Kult-Fäustlinge von Bernie Sanders gehen in Serie

31.01.2021 13:37 Uhr

Die Handschuhe von Bernie Sanders sind nach nur wenigen Tagen absoluter Kult. Bald gibt es die Woll-Fäustlinge sogar im Handel.

Im Netz wurde nicht die eigentliche Amtseinführung von Joe Biden (78) ein viraler Hit, sondern ein lustiger Schnappschuss eines AFP-Fotografen vom demokratischen Senator aus Vermont, Bernie Sanders (79). Die Beine überkreuzt, eine OP-Maske im Gesicht, khakifarbene Jacke und große Woll-Fäustlinge machten den Look von Sanders innerhalb weniger Stunden zum Internet-Hype. Gestrickt wurden die Handschuhe von Jennifer Ellis (42), einer Lehrerin und bekennenden Sanders-Unterstützerin.

Ellis kündigte nun via Twitter an, dass ihr Entwurf künftig von einem Massenhersteller produziert werden würde; alle Einnahmen, die sie daraus generiert, sollen Wohltätigkeitsorganisationen zugutekommen. Sie habe innerhalb weniger Tage 13.000 E-Mails von Menschen bekommen, die diese Handschuhe haben wollten. Sie selbst stricke aber gar nicht mehr, allerdings könnten die Fäustlinge bald über die Homepage von „Teddy Bear“ käuflich erworben werden.

Ellis schenkte Senders ursprünglich im Jahre 2016 während seiner damaligen Kandidatur als Präsidentschaftskandidat der Demokraten ein paar der Handschuhe. 2020 habe sie aber erfahren, dass Sanders diese verliehen habe, woraufhin sie ihm zehn neue Exemplare zukommen ließ.

I have amazing news! I'm partnering with Vermont Teddy Bear to make Bernie's Mittens for EVERYONE!! AND a portion of the proceeds will go to Make A Wish Vermont! I knew there had to be a way to get them to you- and I found it!! #BernieSanders https://t.co/U8P6DhqL1Y

— Jen Ellis (@vtawesomeness) January 30, 2021