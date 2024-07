Leblos im Wintergarten gefunden Kultmoderator Michael Schanze trauert um seine Freundin Uschi

Michael Schanze und seine Uschi bei einem Event in München im Jahr 2021. (eee/spot)

SpotOn News | 31.07.2024, 14:39 Uhr

Kultmoderator Michael Schanze hat seine Lebensgefährtin Uschi Köhl überraschend verloren. Sie starb am Montag im Alter von 70 Jahren.

Traurige Nachrichten von Michael Schanze (77): Der Schauspieler und Kultmoderator hat seine langjährige Lebensgefährtin Uschi Köhl verloren. Die Kostümbildnerin aus Köln sei am vergangenen Montag (29. Juli) überraschend im Alter von 70 Jahren an den Folgen "von massiven Gehirnblutungen" gestorben, verriet Schanze der "Bild"-Zeitung.

Am Nachmittag habe er seine Freundin selbst leblos in ihrem Wintergarten in München gefunden, berichtet er. Der Schauspieler habe dann den Notarzt gerufen, der knapp eine Stunde versucht habe, die 70-Jährige wiederzubeleben – jedoch erfolglos. "Der Arzt meinte, Uschi hatte trotzdem keine Chance. Bei der Obduktion seien massive Gehirnblutungen festgestellt worden", so Schanze.

Seine Söhne stehen ihm bei

Die Trauer des ehemaligen "1, 2 oder 3"-Moderators sei groß: "Ich kämpfe gerade in sehr schwerer See." Nun müsse er sich um die Beerdigung sowie die Trauerfeier kümmern. Unterstützung erhalte er von seinen Söhnen, die aus seiner früheren Ehe stammen, die 2000 geschieden wurde.

Seine Uschi lernte er bereits vor 40 Jahren am Set seiner Serie "Telezirkus" kennen, wo sie als Kostümbildnerin arbeitete. Vor etwa zehn Jahren wurde aus den beiden ein Paar.