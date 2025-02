Nach Krankenhausbesuch Prinzessin Kate: „Eine Erleichterung, jetzt in Remission zu sein“ Mit einer bewegenden Botschaft an ihre Fans hat sich Prinzessin Kate auf Instagram gemeldet. Es sei für die Ehefrau von Prinz William erleichternd, „jetzt in Remission zu sein“. Sie wolle sich „weiterhin auf die Genesung“ konzentrieren.