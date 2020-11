21.11.2020 16:11 Uhr

Kurt Russell und Goldie Hawn: Erstmals seit 33 Jahren zusammen vor der Kamera

Die Hollywood-Giganten Kurt Russell und Goldie Hawn haben jetzt verraten, wieso sie kaum gemeinsame Filmprojekte haben.

Im neuen Weihnachtsfilm „The Christmas Chronicles 2“ ist das Hollywood-Paar Kurt Russell und Goldie Hawn erstmals seit 1987 wieder zusammen vor der Kamera zu sehen. Denn während sie privat seit 37 Jahren miteinander durchs Leben gehen, halten sie ihre beruflichen Projekte meist getrennt voneinander.

Unterschiedliche Filmstoffe

Als Grund gibt Goldie Hawn, die Mutter von Schauspielerin Kate Hudson, an: „Es ist das Material! Es hat sich einfach nicht ergeben.“ Ihr ebenso berühmter Lebenspartner ergänzt: „Ich dachte, dass wir viel früher zusammenarbeiten würden. Aber Goldie und ich sind ziemlich wählerisch. Und üblicherweise sind Goldie-Hawn-Filme und Filme mit Kurt Russell ziemlich verschieden.“

Die beiden Stars hätten sich lieber Zeit gelassen, bis ein Projekt um die Ecke kam, das sie beide wirklich überzeugte. „Wenn du mit jemandem zusammenwohnst und diese Person liebst und gerne mit ihr zusammenarbeitest, bedeutet das nicht, dass du 10 oder 15 Filme zusammen machen sollst“, erklärt der ‚Tombstone‘-Darsteller im Interview mit der Zeitung ‚New York Times‘.

„Sie ist nicht nur die nette Lady“

Umso mehr freuen sich die Schauspieler auf die Premiere des Weihnachtsfilms, der am 25. November auf Netflix erscheint. Darin sind sie als Weihnachtsmann und seine Ehefrau zu sehen. Wie die 74-Jährige verrät, habe ihr Regisseur Chris Columbus dabei geholfen, die Rolle besser zu erforschen. „Mein Instinkt war, dass sie sehr wohlwollend und gütig war, und Chris hat ihr ein wenig mehr Ernsthaftigkeit verliehen.“

Kurt bezeichnet „Mrs. Claus“ ebenfalls als „geheimnisvolle“ Figur, die so manche Zuschauer überraschen könnte. „Sie ist nicht nur eine nette alte Lady, die Kekse backt“, deutet er an.

Darum geht’s

Es ist zwei Jahre her, dass die Geschwister Kate (Darby Camp) und Teddy Pierce (Judah Lewis) das Weihnachtsfest gerettet haben. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Kate ist jetzt eine launische Teenagerin und muss mit ihrer Mutter, deren neuem Freund und dessen Sohn Jack (Jahzir Bruno) Weihnachten in Cancun verbringen. Sie kann diese neue Version ihrer Familie nicht ausstehen und beschließt, wegzulaufen. Doch plötzlich taucht der mysteriöse böse Zauberer Belsnickel auf und droht, den Nordpol und das Weihnachtsfest zu zerstören. So geraten Kate und Jack unerwartet in ein neues Abenteuer mit dem Weihnachtsmann (Kurt Russell).

Der von Autor und Regisseur Chris Columbus („Kevin – Allein zu Haus Kevin“, „Harry Potter“) geschriebene und gedrehte Film „The Christmas Chronicles 2“ in dem auch Goldie Hawn mitspielt, ist ein actiongeladenes Abenteuer für die ganze Familie voller Herz, Humor und Weihnachtsstimmung. (Bang/KT)