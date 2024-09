Gala zum Laver Cup Kurz nach Hochzeit: Boris Becker glänzt mit Ehefrau Lilian in Berlin

Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro bei ihrem Auftritt in Berlin. (hub/spot)

SpotOn News | 20.09.2024, 07:55 Uhr

Erst vor wenigen Tagen haben sie geheiratet, nun legten Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro einen Glamour-Auftritt in Berlin hin.

Kurz nach ihrer Hochzeit haben Boris Becker (56) und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro (33) bei der Gala zum Laver Cup in Berlin einen glamourösen Auftritt hingelegt. Beckers frisch angetraute Ehefrau erschien zu der Veranstaltung in einer eleganten schwarzen Abendrobe, die ihre Figur betonte. Das One-Shoulder-Kleid war mit einer großen Blüte an der rechten Schulter verziert und lief in einer kleinen Schleppe aus.

Boris Becker zeigte sich an ihrer Seite in einem eleganten schwarzen Anzug mit weißem Hemd und weißem Einstecktuch. Dazu kombinierte er eine gepunktete Satinkrawatte in Schwarz-Weiß.

Hochzeit in Portofino

Der ehemalige Tennisprofi und die Risikoanalystin hatten erst am Samstag (14. September) geheiratet. Die Zeremonie fand im italienischen Ort Portofino statt. Die "Vogue" veröffentlichte später Bilder der Hochzeit.

Die Braut berichtet zudem im "Vogue"-Interview zwei Tage vor dem großen Tag, warum sich das Paar für diese Hochzeitslocation entschieden hat. Eigentlich galt ihr erster Gedanke ihrer Heimatstadt Rom. Aber: "Wir wollten einen Ort, der sich wie unser Zuhause anfühlt, der zu unserem gemeinsamen Leben gehört, den wir kennen und genießen. Einer, der uns beide an uns erinnert." Zur Auswahl standen Venedig, der Comer See und Portofino.

Bei einem Besuch in Portofino wurde die Entscheidung im Februar schnell getroffen: "Als wir dort ankamen und die Location betraten, hatte ich sofort eine Vision davon, wie unsere Hochzeit aussehen würde. Wir sahen uns an und wussten beide, dass dies der Ort sein würde, an dem wir unseren großen Tag feiern würden."

Für Boris Becker ist es die dritte Ehe: Mit Barbara Becker (57) war er von 1993 bis 2001 verheiratet und bekam zwei Kinder, Noah (30) und Elias Becker (25). 2009 nahm er Lilly Becker (48) zur Frau, aus deren Beziehung sein dritter Sohn Amadeus (14) stammt. Mit dem russisch-britischen Model Angela Ermakova (56) hat Boris Becker zudem die Tochter Anna Ermakova (24). Seit 2020 ist Becker mit der Italienerin Lilian de Carvalho Monteiro liiert.