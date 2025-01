Herzschrittmacher wurde eingesetzt Kurz nach ihrer OP: Königin Sonja hat das Krankenhaus verlassen

Sonja von Norwegen erholt sich derzeit von einem Eingriff. (hub/spot)

SpotOn News | 17.01.2025, 13:12 Uhr

Einen Tag nach einem Eingriff ist Sonja von Norwegen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der Königin wurde ein Herzschrittmacher eingesetzt.

Die norwegische Königin Sonja (87) erholt sich zu Hause weiter von ihrer Operation: Die Ehefrau von König Harald (87) konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen, wie der Palast am Freitag auf seiner Webseite mitteilte. Dort heißt es in einem kurzen Statement: "Ihre Majestät die Königin ist heute aus dem Rikshospitalet entlassen worden." Sie sei "in guter Verfassung". Das Königshaus erklärte weiter: "Die Königin ist bis Freitag, den 24. Januar, krankgeschrieben."

Erfolgreicher Eingriff bei Königin Sonja

In der Klinik war der 87-Jährigen ein Herzschrittmacher implantiert worden. Das hatte das norwegische Königshaus zuvor bekannt gegeben. Die 87-Jährige war bereits am 11. Januar in ein Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem sie während eines Skiausflugs in Lillehammer Vorhofflimmern bekommen hatte. Zwischenzeitlich war Königin Sonja wieder zuhause, bevor sie sich dem Eingriff am 16. Januar unterzog. Dieser "war erfolgreich und der Königin geht es gut", schrieb der Palast anschließend.

In den vergangenen Monaten hatte auch König Harald, mit dem Sonja seit 1968 verheiratet ist, mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er hatte deshalb angekündigt, seine öffentlichen Auftritte zu reduzieren. Kronprinz Haakon von Norwegen (51) hat seinen Vater in der Vergangenheit bereits mehrfach vertreten.

Auch König Harald wurde ein Herzschrittmacher eingesetzt

Im Februar 2024, wenige Tage nach seinem 87. Geburtstag, hatte das Königshaus mitgeteilt, dass König Harald in ein Krankenhaus in Malaysia eingeliefert werden musste. Er war während seines Urlaubs erkrankt und musste mit einer Infektion in die Klinik. Er bekam einen temporären Herzschrittmacher eingesetzt und wurde dann zurück in die Heimat geflogen. In Oslo unterzog er sich einer weiteren Operation, bei der ihm ein dauerhafter Herzschrittmacher implantiert wurde. Im April nahm er seine Arbeit wieder auf.