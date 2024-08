Zwischen Wanderwegen und Haubenküche Kurzurlaub? Warum sich Kitzbühel besonders im Herbst lohnt

Die Tiroler Alpen sind besonders im Herbst eine Reise und viele Wanderungen wert. (elm/spot)

SpotOn News | 13.08.2024, 13:30 Uhr

Schier endlos lange Wanderwege in beeindruckender Landschaft und Kulinarik vom Feinsten. Warum man mit einer Herbstreise nach Kitzbühel wenig falsch machen kann.

Der Sommer ist noch in vollem Gange, da bereiten sich viele schon auf ihren Urlaub im goldenen Herbst vor. Eine besonders schöne Region für dieses Vorhaben ist das österreichische Kitzbühel. Dort dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf Premium-Wanderwege, viel Kulinarik und eine spektakuläre Landschaft in den Tiroler Alpen freuen. Das erwartet Interessierte zwischen Ende August und Oktober.

Kitzbühel ist zwar das ganze Jahr über eine Reise wert – von abwechslungsreichen Ski- und Weihnachtsmomenten im Winter bis zu erholsamen See- und Wanderurlauben im Sommer. Doch wenn im Herbst die tiefer stehende Sonne Tirol in goldenes Licht taucht, entfaltet die Region einen besonderen Charme.

Dieser lässt sich besonders auf den Wanderwegen erfahren, die mit dem Europäischen Wandergütesiegel ausgezeichnet wurden: das Alpenblumen Panorama am Kitzbüheler Horn, die Gamsroas, das Weiher Paradies im Bichlach oder der Sintersbacher Wasserfall. Auf mehr als 1.000 Kilometern bestens beschilderten Wanderpfaden können sich Outdoor-Aktive austoben und die beeindruckende Landschaft genießen.

An geführten Wandertouren gratis teilnehmen

Wer sich nicht allein auf die teils anspruchsvollen Touren traut oder generell lieber in Gruppen wandert, kann an kostenlosen geführten Wanderungen teilnehmen. Hierzu müssen Touristen in Besitz der Kitzbüheler Gästecard sein, die vor Ort vom Vermieter ausgehändigt wird. Einzig wenn man als Gruppe an den Wanderungen teilnehmen möchte, sind Urlauber auf der Kitzbühel-Tourismus-Homepage dazu angehalten, sich vorab mit den Wanderführerinnen abzusprechen.

Wer hingegen an langen Wanderungen kein gesteigertes Interesse hat, das einmalige Alpenpanorama aber dennoch genießen will, kommt beim Horngipfelfrühstück auf seine Kosten. Hierfür geht es mit der Hornbahn je nach Jahreszeit bereits ab 4:30 Uhr morgens auf den Berg, wo auf über 2.000 Metern Höhe beim Sonnenaufgang ein Tiroler Bergfrühstück auf Urlauberinnen und Urlauber wartet.

Kitzbüheler kulinarische Köstlichkeiten

Kulinarisch ist das Horngipfelfrühstück allerdings nicht das einzige Highlight. Von der Haubenküche über die Traditionswirtschaft bis zu den verschiedenen Berghütten hat die Region genug zu bieten, sodass die kulinarischen Highlights im Herbst in einem Gourmet Guide präsentiert werden. Hierfür haben die Kitzbüheler Betriebe eigene Herbstrezepte kreiert.

Dazu kommen die Veranstaltungen "Kitz Kulinarik" am 30. und 31. August, wenn Kitzbüheler Gastronomen die historische Innenstadt in ein Genussfestival verwandeln, sowie "Kitz Kulinarik x Piemont" vom 10. bis 13. Oktober, bei dem Spezialitäten wie Trüffel, Pasta, Käse oder Wein aus dem Piemont im Mittelpunkt stehen.