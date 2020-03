Kylie Jenner: Alle rätseln über ihren seltsamen kurzen Zeh

Ich-Darstellerin Kylie Jenner (22) ist für viele Männer und auch Frauen ein wahrgewordener Traum. Natürlich hat sie hier und da etwas nachhelfen lassen, aber sexy anzusehen ist sie auf jeden Fall. Auf einem neuen Bild posiert Kylie im Bikini mit ihrer großen Schwester Kendall (24).

Doch ihren aufmerksamen Followern ist auf dem dritten Bild direkt etwas seltsames aufgefallen: An ihrem einem Fuß ist der mittlere auffällig kurz. Eine Followerin schrieb: „Hat jemand ihren kurzen Zeh bemerkt?“ Einige bekamen sich nicht mehr ein vor Lachen und Kylies Zeh wurde zu hundertfach in den Kommentaren thematisiert.

Gebrochener Zeh

Davon bekam dann auch die Lippenstift-Milliardärin mit und konnte es sich nicht verkneifen, ihrem kurzen Mittelzeh zu rechtfertigen. Kylie Jenner schrieb in die Kommentare: „Ich habe mir diesen Zeh gebrochen, als ich in der Mittelschule war und er ist nie richtig geheilt. Lass unsere Zehen in Ruhe. Sie haben euch nichts getan!“

Trotzdem ergriff Kylie in ihrer Story nochmals das Wort und zeigte ihren Followern in mehreren ausgiebigen Videos ihre Füße und ihren kurzen Zeh in Nahaufnahme – ein wahrer Traum für jeden Fußfetischist!

Übrigens, auch über Kendall Jenners Zehen würde in den Kommentaren viel gelacht, die sind nämlich überdimensional lang…