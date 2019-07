Kylie Jenner: Baby Nr. 2 soll her?

Dienstag, 16. Juli 2019 09:46 Uhr

Kylie Jenner will ein Geschwisterchen für Tochter Stormi. Die ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Darstellerin und ihr Freund, der Rapper Travis Scott, wollen offenbar schon bald zum zweiten Mal Eltern werden.

Ein Insider verriet gegenüber ‚People‘: „Sie ist sehr glücklich mit ihrem Leben. Kylie liebt es, Mutter zu sein und sie kann es gar nicht abwarten, Stormi ein kleines Geschwisterchen zu geben. Alle gehen davon aus, dass Kylie schon bald wieder schwanger sein wird. Sie versuchen es. Travis und sie reden über eine Hochzeit.“

Möglicherweise fühlt sich die 21-Jährige in ihrer Mutterrolle so wohl, da sie selbst eine hervorragende Beziehung zu ihrer Mutter Kris Jenner hat. Erst vor kurzem sprachen die beiden gegenüber ‚Harper’s Bazaar‘ über ihre enge Bindung.

Verhältnis zur Mutter ändert sich immer mal

Das 63-jährige Kardashian-Oberhaupt verriet dabei im Interview: „Wir waren immer emotional und spirituell sehr verbunden und haben diese unglaublich starke Bindung. Aber ich denke, mit zunehmendem Alter verändert sich unsere Beziehung ein wenig. Und für mich möchte ich, dass sie weiß, dass ich immer hier bin, um sie zu leiten und ihr bei allem zu helfen, was sie braucht. […] Unsere Beziehung wechselt alle paar Jahre.“

Quelle: instagram.com