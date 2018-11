Kylie Jenner baut ihr Imperium immer weiter aus

Mittwoch, 7. November 2018 21:35 Uhr

Sie hat bereits im November 2015 ihre erste eigene Kosmetik-Linie auf den Markt gebracht – seitdem ging es für Kylie Jenner karrieremäßig nur bergauf. Jetzt verkündete die 21-Jährige, dass ihre Produkte nun ja schon drei Jahre alt werden und inzwischen einen Wert von fast einer Milliarde US-Dollar besitzen (toll für Kylie…).

In einer Instagram-Story des Kardashians-Kükens gibt sie bekannt, dass ihre überteuerten Make-Up-Produkte ab kommenden Freitag in ausnahmslos ALLEN Ulta-Beautystores überall in den USA erhältlich sein werden. Perfekt geschminkt und natürlich auch gekonnt locker und gaaaanz lässig wirkend, im schwarzen Trainings-Outfit mit gaaaanz intellektuell wirkender Prada-Brille, verkündete sie die frohe Botschaft via Story direkt an ihre Fans.

Überall zu haben

„Alles klar Leute, ich bin sehr aufgeregt endlich verkünden zu können, dass „Kylie Cosmetics“ am 17. November in absolut jedem Ulta-Store verfügbar sein wird“. Sie fügte hinzu: „Es fängt mit meinen besten Lip-Kits an und dann werde ich expandieren und sehr schnell noch ganz viele andere Dinge dazupacken. Also auch Farbpaletten und das ganze gute Zeug“.

Die News gingen sofort viral, mehrere Beauty-Social Media-Seiten teilten den Beitrag natürlich auch die „Kylie Cosmetics“-Seite selbst.

Quelle: instagram.com



Kylie ist eine Macht

Im Sommer erklärte Mary Dillon, „ULTA“-Vorstandsvorsitzende, was Jenners Beauty-Produkte für das Unternehmen, auch in Sachen Börse, bedeuten würden. „Kylie Jenner ist eine sehr einflussreiche Kraft in der Schönheitsbranche“, sagte sie auf einer Konferenz. „Die Marke ist ein weiteres Beispiel für erfolgreiche, digitale, einheimische Marken, die eine echte Partnerschaft mit „Ulta-Beauty“ unterstützen um ihre Reichweite bei den Verbrauchern zu vergrößern“.

Angeblich seien die Aktienkurse des Unternehmens nach Kylies Botschaft um 10 Prozent gestiegen… (SV)